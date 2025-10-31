Nỗ lực trong công tác đăng kiểm xe cơ giới

Không chỉ đảm bảo tiến độ phục vụ, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP. Huế còn kiên quyết thực hiện đúng quy định chuyên môn

Làm việc hết mình, phục vụ đến cùng

Một ngày trung tuần tháng 10/2025, tại Trung tâm ĐKXCG TP. Huế (cơ sở mới trên đường Võ Văn Kiệt), không khí làm việc nhộn nhịp dù đã quá giờ. Từng ô tô nối đuôi nhau vào khu vực kiểm định. Các kiểm định viên cần mẫn thực hiện từng bước kỹ thuật đo khí thải, kiểm tra phanh, hệ thống đèn, gầm máy, khung vỏ, trọng lượng, giấy tờ liên quan... để đảm bảo mỗi phương tiện đủ điều kiện lưu hành an toàn trên đường.

Ông Trần Thanh Út, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Trung tâm ĐKXCG TP. Huế cho biết: Dù mới chuyển từ địa điểm cũ ở 150 Điện Biên Phủ về cơ sở mới trên đường Võ Văn Kiệt chưa lâu, cơ sở vật chất vẫn còn một số khó khăn, nhưng tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm nỗ lực hết mình để đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận lợi nhất. Chỉ tính từ ngày 1/1 đến 30/8/2025, trung tâm đăng kiểm 7501S và 7502S đã thực hiện kiểm định đạt cho 21.794 lượt xe cơ giới. Đây là con số thể hiện nỗ lực rất lớn trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, nhiều quy định mới được áp dụng.

Không chỉ đảm bảo tiến độ phục vụ, Trung tâm ĐKXCG TP. Huế còn kiên quyết thực hiện đúng quy định chuyên môn. Trong 8 tháng đầu năm nay, trung tâm đăng kiểm 7501S và 7502S đã thống kê có 8.725 lượt phương tiện kiểm định không đạt. Những phương tiện không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đều được hướng dẫn khắc phục. Điều này giúp nâng cao ý thức bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ của người sử dụng xe, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu rủi ro tai nạn do phương tiện kém chất lượng.

Nhiều quy định mới về đăng kiểm xe cơ giới

Năm 2025, công tác kiểm định phương tiện cơ giới có nhiều thay đổi quan trọng theo hướng siết chặt tiêu chuẩn an toàn - môi trường; đồng thời, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, xe máy chính thức thuộc diện bắt buộc kiểm định khí thải định kỳ (miễn lần đầu với xe dưới 5 năm sử dụng). Đây là bước tiến mới trong kiểm soát ô nhiễm không khí đô thị, khi xe máy là nguồn phát thải lớn tại các thành phố như Huế.

Đối với ô tô không kinh doanh vận tải, chu kỳ kiểm định được điều chỉnh linh hoạt hơn: Lần đầu kéo dài 36 tháng, các chu kỳ tiếp theo được giãn tùy theo năm sản xuất. Chính sách này giúp giảm áp lực đăng kiểm cho các chủ xe cá nhân, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý kỹ thuật phương tiện.

Một điểm mới nữa là việc áp dụng 3 loại tem kiểm định phân biệt theo năng lượng sử dụng và mục đích phương tiện. Đó là, màu xanh lá cây dành cho xe sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường. Màu vàng cam dành cho các loại xe cơ giới thông thường. Màu hồng dành cho xe máy chuyên dùng. Cách phân loại này không chỉ giúp cơ quan chức năng dễ nhận diện, mà còn góp phần khuyến khích người dân chuyển đổi sang sử dụng phương tiện xanh, tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải.

Quy định miễn kiểm định lần đầu đối với xe tải mới là thay đổi được nhiều doanh nghiệp vận tải đánh giá tích cực. Theo đó, các xe tải sản xuất trong vòng 2 năm, có hồ sơ hợp lệ, chưa qua sử dụng, sẽ được cấp tem kiểm định và giấy chứng nhận mà không cần đưa xe đến trung tâm kiểm định. Quy định này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và chủ xe, đồng thời giảm tải khối lượng công việc cho các trung tâm đăng kiểm.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm định, Trung tâm ĐKXCG TP. Huế tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng để chuyển đổi tài khoản thu phí giao thông, phí đường bộ sang hình thức điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp công khai, minh bạch quy trình, tránh sai sót và giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người dân.

“Trung tâm tiếp tục triển khai các giải pháp số hóa dữ liệu đăng kiểm, liên thông với cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Công an TP. Huế để phục vụ công tác quản lý phương tiện, kiểm soát vi phạm, tạo thuận lợi cho người dân khi tra cứu, gia hạn tem kiểm định hoặc đặt lịch trực tuyến. Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ kiểm định viên được xem là then chốt. Việc nắm vững quy trình, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp là yêu tố quan trọng được trung tâm đặt lên hàng đầu”, ông Nguyễn Thanh Tuệ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm ĐKXCG TP. Huế khẳng định.

Trong bối cảnh quy định pháp luật về đăng kiểm xe cơ giới ngày càng hoàn thiện, công tác quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp, hiện đại và tận tâm hơn. Nỗ lực của Trung tâm ĐKXCG TP. Huế không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường mà còn thể hiện tinh thần phục vụ Nhân dân - đúng với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm” trong cải cách hành chính hiện nay.