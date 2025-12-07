Tiếp nhận và thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên

Bàn giao cá thể tê tê cho cơ quan chức năng

Cá thể tê tê này được phát hiện lúc 21h tối 10/12, do 2 anh Võ Duy Linh và Nguyễn Hoài Thanh (Đội Quản lý điện khu vực Nam Sông Hương) trong quá trình làm nhiệm vụ giữa trời tối đã phát hiện tê tê chạy băng qua đường. Hai anh này đã kịp thời tiếp cận, cứu hộ an toàn trong đêm tối.

Theo ngành kiểm lâm TP. Huế, cá thể tê tê tiếp nhận có trọng lượng khoảng 1,2kg, sức khỏe tốt. Đây là cá thể tê tê Java (Manis Javanica) được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN, thuộc nhóm IB quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Các hành vi buôn bán trái phép Tê tê đều sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Trong đó, tê tê Java thuộc Phụ lục I của Công ước Quốc tế CITES, cấm buôn bán xuyên quốc gia và khai thác từ tự nhiên.

Việc tiếp cận, cứu hộ an toàn và giao nộp cá thể tê tê cho cơ quan chức năng trong đêm tối với mong muốn để được cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên của 2 anh Võ Duy Linh và Nguyễn Hoài Thanh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức trong việc bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật.