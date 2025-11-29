Trao bằng tốt nghiệp cho 600 tân bác sĩ chuyên khoa cấp I

Khen thưởng cho học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện

Khóa đào tạo chuyên khoa cấp I năm 2023 - 2025 được tuyển sinh và đào tạo theo Quyết định 1636 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đối với đào tạo chuyên khoa cấp I thuộc Dự án 585 khóa 2023 - 2025 được Bộ Y tế, Ban quản lý dự án, Trường Đại học Y - Dược Huế phối hợp tuyển sinh và thực hiện đào tạo theo chương trình đặc biệt do Bộ Y tế ban hành, dành cho các bác sĩ công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học viên, Hiệu trưởng Trường Ðại học Y - Dược, Đại học Huế quyết định công nhận tốt nghiệp chuyên khoa cấp I - khóa 2023 - 2025 thuộc Dự án 585 - Bộ Y tế cho 32 học viên thuộc 7 chuyên ngành; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng chuyên khoa cấp I - khóa 2023 - 2025 cho 568 học viên, thuộc 27 chuyên ngành khác nhau của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Đối với chuyên khoa cấp I - khóa 2023 - 2025 thuộc Dự án 585 của Bộ Y tế, có 4 học viên đạt loại giỏi, chiếm 12,5%; 21 học viên đạt loại khá, chiếm 65,6%; 7 học viên đạt loại trung bình khá, chiếm 21,9%. Đối với chuyên khoa cấp I - khóa 2023 - 2025 của trường, có 234 học viên đạt loại giỏi, chiếm 41,2%; 315 học viên đạt loại khá, chiếm 55,5%; 19 học viên đạt loại trung bình khá, chiếm 3,3%.

Với kết quả học tập đạt tốt và tích cực tham gia công tác của nhà trường, Hội đồng thi đua khen thưởng thống nhất khen thưởng 24 học viên chuyên khoa cấp 1- khóa 2023 - 2025.