Tháo gỡ, tiêu hủy hàng trăm mét lưới, cò xốp, cọc tre… săn bắt chim trời

Tiêu hủy cò xốp

Tại khu vực cánh đồng thuộc tổ dân phố 1A Thủy Phù và tổ dân phố 3 Thủy Phù, lực lượng chức năng tiến hành tháo gỡ, tiêu hủy tổng cộng 300 mét lưới, 35 cò xốp, 33 cọc tre và 1 bộ máy phát âm thanh (loa, ampli, bình điện) dùng để dụ, bẫy bắt chim trời. Cụ thể, tại tổ dân phố 1A Thủy Phù, tổ công tác đã tiêu hủy 230 mét lưới, 35 cò xốp, 23 cọc tre và 1 bộ máy phát âm thanh. Tại tổ dân phố 3 Thủy Phù, lực lượng chức năng tháo gỡ 70 mét lưới và 10 cọc tre.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đồng thời tuyên truyền, vận động người dân sinh sống gần khu vực không tham gia giăng lưới, bẫy bắt chim trời; nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và chim di cư.