10 tăng sinh xuất sắc bảo vệ khóa luận về di sản Hán Nôm Phật giáo

Tăng sinh tại lễ bảo vệ khóa luận

Các khóa luận tại lễ bảo vệ tập trung nghiên cứu, khảo sát, phiên giải những văn bản Hán Nôm có giá trị gắn với Phật giáo Huế và di sản Phật giáo Việt Nam. Nhiều đề tài tiếp cận trực tiếp nguồn tư liệu đang được lưu giữ tại các tổ đình, tự viện, qua đó góp phần nhận diện và làm sáng tỏ những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử và tư tưởng Phật giáo.

Trong số 10 khóa luận có các đề tài đáng chú ý như: “Khảo sát văn bản Thanh giao chiếu hồn trảm nịch khoa nghi trong nghi lễ Phật giáo Huế”; “Khảo cứu văn bản Phổ Môn sám pháp của Hòa thượng Phúc Điền”; “Khảo sát văn bản chữ Nôm Bố thí công đức kinh diễn âm”; “Chú giải và phân tích ngôn ngữ các truyện nội thí trong chương Bố thí độ vô cực qua văn bản Lục độ tập kinh”; “Quan Âm diễn ca toàn truyện: vấn đề văn bản và giá trị tư tưởng”...

Một số khóa luận hướng trực tiếp vào những nguồn tư liệu gắn với các tổ đình và danh tăng ở Huế như “Khảo cứu văn bản Chánh pháp nhãn tạng tại Tổ đình Tường Vân - Huế”; “Văn bản và phương thức diễn Nôm trong Cổ Châu Phật bản hạnh của Hòa thượng Thích Viên Giác”; “Khảo cứu văn bản Giác Hoa tự khai Gia giáo của Hòa thượng Thích Khánh Anh” và “Khảo sát văn bản Lịch truyện Tổ đồ”.

Toàn cảnh Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Phật học.

Việc dành một chuyên ngành đào tạo Hán Nôm có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Huế và miền Trung còn lưu giữ nguồn di sản Phật giáo phong phú tại các chùa, tổ đình, thể hiện qua kinh sách, văn bản cổ, mộc bản, văn bia, hoành phi, câu đối và nhiều loại hình tư liệu khác. Thông qua quá trình khảo sát, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải và nghiên cứu văn bản, các tăng sinh vừa được rèn luyện năng lực nghiên cứu chuyên sâu, vừa trực tiếp góp phần nhận diện, bảo tồn và phát huy những nguồn di sản quý giá này.

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, tiền thân là Trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại Huế, được thành lập năm 1997. Đây là một trong những trung tâm đào tạo Phật học quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng đến đào tạo tăng tài có kiến thức Phật học, năng lực nghiên cứu và phẩm chất đạo đức.

Không chỉ góp phần đào tạo tăng, ni cho khu vực miền Trung, Học viện từng bước hình thành đội ngũ trí thức Phật giáo có khả năng đọc, dịch và nghiên cứu trực tiếp di sản Hán Nôm. Đây là nguồn nhân lực có ý nghĩa đối với công cuộc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy kho tàng di sản văn hóa Phật giáo của Huế và miền Trung trong đời sống đương đại.