  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 12/11/2025 12:57

Thanh Thủy: Thả cá thể trăn đất quý hiếm về môi trường tự nhiên

HNN.VN - Sáng 12/11, UBND phường Thanh Thủy phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương, các đơn vị liên quan tiến hành thả một cá thể trăn đất quý hiếm về môi trường sống tự nhiên.

Phú Lộc: Thêm 1 cá thể trăn gấm quý hiếm được thả về tự nhiênTiếp nhận cá thể trăn đất quý, hiếmThả cá thể vích quý về môi trường tự nhiên

Thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên

Trước đó, ngày 8/11, ông Phan Văn Long, trú tại tổ dân phố 12A, phường Thanh Thủy phát hiện một con trăn lớn trong vườn nhà và đã chủ động báo với chính quyền địa phương để bàn giao.

Cá thể trăn được xác định là trăn đất (Python bivittatus), trọng lượng 26kg, sức khỏe bình thường. Đây là loài thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, cần được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND phường Thanh Thủy và Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương cùng các đơn vị phối hợp chăm sóc, đảm bảo điều kiện an toàn cho cá thể trăn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Theo ông Trần Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, hành động của ông Phan Văn Long thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức cao của người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ nguồn gen quý hiếm.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiệp
 Từ khóa:
Thanh Thuỷcá thểtrăn quý hiếmvề môi trườngtự nhiên
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyên dương người cứu nạn nhân đuối nước

Chiều 10/10, UBND phường Thanh Thủy tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất anh Ngô Văn Năm, trú tại Tổ dân phố Lang Xá Cồn vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Tuyên dương người cứu nạn nhân đuối nước
Khai trương Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên tại Phong Điền

Sáng 9/9, tại Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động, thực vật Phong Điền, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức khai trương Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên.

Khai trương Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên tại Phong Điền
EU nhập khẩu 4,5 tỷ euro khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga

Theo dữ liệu của cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), bất chấp cuộc xung đột Nga-Ukraine, trong nửa đầu năm 2025, Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục nhập khẩu khoảng 4,48 tỷ euro khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

EU nhập khẩu 4,5 tỷ euro khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga
Thanh Thủy ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Trong hai ngày 16 - 17/8, Đoàn phường Thanh Thủy tổ chức đợt ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, thu hút sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Thanh Thủy ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top