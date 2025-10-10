Thanh Thủy: Thả cá thể trăn đất quý hiếm về môi trường tự nhiên

Thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên

Trước đó, ngày 8/11, ông Phan Văn Long, trú tại tổ dân phố 12A, phường Thanh Thủy phát hiện một con trăn lớn trong vườn nhà và đã chủ động báo với chính quyền địa phương để bàn giao.

Cá thể trăn được xác định là trăn đất (Python bivittatus), trọng lượng 26kg, sức khỏe bình thường. Đây là loài thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, cần được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND phường Thanh Thủy và Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương cùng các đơn vị phối hợp chăm sóc, đảm bảo điều kiện an toàn cho cá thể trăn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Theo ông Trần Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, hành động của ông Phan Văn Long thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức cao của người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ nguồn gen quý hiếm.