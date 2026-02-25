Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương

Hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm nuôi dưỡng và đem lại sự sống cho giống loài thủy sản đang cạn kiệt. Đồng thời, tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, phát triển, góp phần cân bằng môi trường sinh thái.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hằng năm, công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản được thực hiện đều khắp trên các thủy vực sông, hồ chứa, đầm phá và ven biển, với các đối tượng thủy đặc sản bản địa nước ngọt, nước lợ mặn.

Bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của các loài thủy sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình quốc gia Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-TTg, ngày 18/1/2024 và Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 16/8/2024 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố). Trong đó, hoạt động thả giống bổ sung, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản được coi trọng, thực hiện thường xuyên và xã hội hóa sâu rộng.

Qua sự kiện này, ngành chức năng kêu gọi các địa phương, người dân có trách nhiệm trong việc bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, nhất là việc phóng sinh các loài bản địa trong danh mục được phép và phù hợp với điều kiện tự nhiên từng vùng.