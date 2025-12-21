Thả cá thể rùa núi viền quý hiếm về rừng tự nhiên

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể rùa núi viền quý hiếm. Ảnh: UBND xã Long Quảng

Cá thể rùa núi viền quý hiếm được ông A Lăng A Phứt (SN 1978, trú tại thôn A Chiếu, xã Long Quảng) bắt gặp khi đi làm nương rẫy và mang đến UBND xã giao nộp.

Sau khi kiểm tra, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Đông cho biết, đây là cá thể rùa núi viền (tên khoa học là Manouria impressa), là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB, theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Cá thể rùa cân nặng khoảng 4kg, tình trạng sức khỏe ổn định.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Long Quảng đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp để tiến hành thả cá thể rùa núi viền vào rừng tự nhiên theo quy định.

“UBND xã Long Quảng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tự giác của người dân, qua đó, thể hiện ý thức, trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ thiên nhiên, góp phần duy trì đa dạng sinh học. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, nuôi nhốt hoặc buôn bán các loài động vật hoang dã”, ông Nguyễn Anh chia sẻ.