Dự án mở rộng đường Bà Triệu: Đừng để chậm trễ thêm

Mặt bằng đã có nhưng dự án mở rộng đường Bà Triệu vẫn chưa được thi công

Những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Sáng 7/5, theo ghi nhận của chúng tôi, trên công trường thi công mở rộng đường Bà Triệu đã xuất hiện máy múc, máy ủi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, hoạt động vẫn diễn ra cầm chừng, chưa tạo được khí thế thi công của một dự án hạ tầng trọng điểm.

Theo Ban Quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế (chủ đầu tư), dự án được khởi công từ đầu tháng 3, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10/2026. Tuy nhiên đến nay, nhà thầu vẫn chưa tổ chức thi công thực chất, chưa tập kết đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực theo cam kết.

Lý giải cho sự chậm trễ này, nhà thầu cho rằng, dự án đang vướng mặt bằng và chịu tác động từ biến động giá vật liệu xây dựng. Song, chủ đầu tư khẳng định, các lý do này chưa đủ cơ sở. Việc bàn giao mặt bằng đã được thực hiện đúng lộ trình theo hợp đồng, trong khi biến động giá vật liệu không thuộc trường hợp được phép tạm dừng thi công theo quy định. Trước tình hình đó, chủ đầu tư đã phát đi cảnh báo vi phạm hợp đồng đối với gói thầu liên quan.

Không khó để chỉ ra những nguyên nhân khiến dự án rơi vào tình trạng trì trệ, thi công cầm chừng. Trước hết là sự thiếu chủ động, thiếu quyết liệt từ phía nhà thầu. Một dự án đã khởi công nhưng hoạt động triển khai thực địa rời rạc, không huy động đủ nguồn lực theo cam kết là điều khó chấp nhận. Những khó khăn về vật liệu hay biến động giá có thể được chia sẻ, nhưng không thể trở thành “tấm lá chắn” cho sự chậm trễ.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục bộc lộ những hạn chế. Khi vẫn còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, các vướng mắc liên quan đến đền bù, tranh chấp chưa được xử lý dứt điểm thì tiến độ thi công khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Yếu tố thị trường như giá vật liệu xây dựng biến động, nguồn cung có thời điểm khan hiếm cũng phần nào tác động đến tiến độ dự án. Thế nhưng, trong bối cảnh đầu tư công được xác định là động lực tăng trưởng, những khó khăn này cần được chủ động ứng phó thay vì trở thành lý do trì hoãn.

Siết chặt kỷ cương

Để dự án sớm đẩy nhanh tiến độ, trước hết cần siết chặt kỷ cương hợp đồng đối với nhà thầu. Khi nhà thầu không đảm bảo tiến độ, cơ quan chức năng cần kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt, thậm chí chấm dứt hợp đồng.

Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng cần được đẩy nhanh với tinh thần “làm đến đâu, dứt điểm đến đó”. Thay vì chờ hoàn tất toàn tuyến, các đơn vị liên quan cần tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, bàn giao từng đoạn để triển khai. Đối với các trường hợp cố tình chây ì, cần có chế tài đủ mạnh, trong đó không loại trừ biện pháp cưỡng chế thu hồi đất...

Biến động giá vật liệu là yếu tố khách quan, nhưng không phải không có giải pháp. Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng cần chủ động cập nhật giá, điều chỉnh theo quy định, đồng thời kết nối nguồn cung nhằm đảm bảo vật liệu phục vụ thi công.

Đây cũng là dịp để các cơ quan chức năng nhìn lại quy trình lựa chọn nhà thầu. Một dự án trọng điểm nhưng lại rơi vào tình trạng “thi công nhỏ giọt” là điều khó chấp nhận. Điều đó đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng đánh giá năng lực nhà thầu ngay từ đầu, tránh để những hạn chế bộc lộ khi dự án đã triển khai.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế cho biết, trước đó, nhà thầu đã có văn bản đề xuất tạm dừng thi công với lý do vướng mặt bằng và biến động giá vật liệu xây dựng, nhưng đề xuất này là không có cơ sở. Việc bàn giao mặt bằng đã được thực hiện đúng theo lộ trình 2 đợt được thống nhất trong hợp đồng; trong khi đó, biến động giá vật liệu không thuộc trường hợp được chấp thuận tạm dừng thi công theo quy định.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ những điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng đường Bà Triệu”, ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn khẳng định.