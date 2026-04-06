Thứ Tư, 01/04/2026 16:55

Kịp thời rà soát, bổ sung phương án ứng phó phòng, chống thiên tai năm 2026

HNN.VN - Chiều 1/4, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia Phạm Minh Chính cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2026.

Huế chủ động ứng phó nắng nóng, hạn hán và bão mạnhKhánh thành nhà trú ẩn bão lũ tại xã Quảng ĐiềnChung tay cùng “Chiến dịch Quang Trung”: Nhà xong, điện đến

Lãnh đạo thành phố chủ trì tại điểm cầu trực tuyến TP. Huế

Tại điểm cầu TP. Huế, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn và UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2025; đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn và đề ra mục tiêu, giải pháp cho công tác PCTT năm 2026. Nhiều tham luận của các bộ, ban, ngành và địa phương đã đúc rút những bài học kinh nghiệm trong ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai.

Năm 2026, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: Rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCTT; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa; cải thiện chất lượng dự báo, cảnh báo, theo dõi và giám sát thiên tai; tăng cường ứng dụng công nghệ, hợp tác quốc tế; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; chủ động trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt và bão, TP. Huế đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Ngoài việc huy động nguồn lực, thành phố xây dựng kế hoạch PCTT từ sớm, từ xa theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời, đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả của công tác ứng phó với thiên tai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, dồn dập và khó lường. Năm qua, cả nước đã hứng chịu 15 cơn bão, tập trung nhiều ở khu vực miền Trung; tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ, lốc chồng lốc đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Riêng năm 2025, thiên tai gây thiệt hại trên 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác ứng phó đã góp phần giảm thiểu đáng kể thiệt hại.

Năm 2025, mưa lũ gây thiệt hại nặng đường dân sinh trên địa bàn xã A Lưới 4 

Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác ứng phó thiên tai, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai hiệu quả hơn trong năm 2026. Trong đó, cần làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được; đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, qua đó rút ra bài học trong PCTT.

Theo Thủ tướng, kinh nghiệm quan trọng là không chần chừ, kiên quyết di dời người dân đến nơi an toàn; các khu vực nguy hiểm phải chủ động di dời người dân sớm, tránh tâm lý chủ quan. Công tác khắc phục hậu quả cần thực hiện trên tinh thần “tương thân, tương ái”, thần tốc, kịp thời và chính xác. Với phương châm phòng, chống thiên tai từ sớm, từ xa, năm 2026 các địa phương phải rà soát, bổ sung phương án ứng phó thật chi tiết, sát thực tế, chuẩn bị tốt nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tin, ảnh: PHONG ANH
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoàn thiện hành lang pháp lý, triển khai các chính sách dân số

Sau khi Luật Dân số được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới. Luật quy định các nội dung mang tính nguyên tắc và quy định chi tiết nhằm bảo đảm tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách về dân số. Do vậy, việc ban hành nghị định hướng dẫn thi hành được xác định là khâu then chốt để Luật đi vào cuộc sống.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, triển khai các chính sách dân số
Kiểm tra Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026

Trong hai ngày 3 và 4/4, học sinh lớp 12 tại các trường có cấp THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tham gia Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức.

Kiểm tra Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026
Công bố kết quả, danh sách học sinh vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2026

Tối 1/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026. Những học sinh xuất sắc này sẽ đại diện cho Việt Nam tập hợp ở 5 đội tuyển: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thi đấu kiến thức cùng học sinh thế giới.

Công bố kết quả, danh sách học sinh vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2026

