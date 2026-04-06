Kịp thời rà soát, bổ sung phương án ứng phó phòng, chống thiên tai năm 2026

Lãnh đạo thành phố chủ trì tại điểm cầu trực tuyến TP. Huế

Tại điểm cầu TP. Huế, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn và UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2025; đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn và đề ra mục tiêu, giải pháp cho công tác PCTT năm 2026. Nhiều tham luận của các bộ, ban, ngành và địa phương đã đúc rút những bài học kinh nghiệm trong ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai.

Năm 2026, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: Rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCTT; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa; cải thiện chất lượng dự báo, cảnh báo, theo dõi và giám sát thiên tai; tăng cường ứng dụng công nghệ, hợp tác quốc tế; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; chủ động trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt và bão, TP. Huế đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Ngoài việc huy động nguồn lực, thành phố xây dựng kế hoạch PCTT từ sớm, từ xa theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời, đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả của công tác ứng phó với thiên tai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, dồn dập và khó lường. Năm qua, cả nước đã hứng chịu 15 cơn bão, tập trung nhiều ở khu vực miền Trung; tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ, lốc chồng lốc đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Riêng năm 2025, thiên tai gây thiệt hại trên 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác ứng phó đã góp phần giảm thiểu đáng kể thiệt hại.

Năm 2025, mưa lũ gây thiệt hại nặng đường dân sinh trên địa bàn xã A Lưới 4

Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác ứng phó thiên tai, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai hiệu quả hơn trong năm 2026. Trong đó, cần làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được; đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, qua đó rút ra bài học trong PCTT.

Theo Thủ tướng, kinh nghiệm quan trọng là không chần chừ, kiên quyết di dời người dân đến nơi an toàn; các khu vực nguy hiểm phải chủ động di dời người dân sớm, tránh tâm lý chủ quan. Công tác khắc phục hậu quả cần thực hiện trên tinh thần “tương thân, tương ái”, thần tốc, kịp thời và chính xác. Với phương châm phòng, chống thiên tai từ sớm, từ xa, năm 2026 các địa phương phải rà soát, bổ sung phương án ứng phó thật chi tiết, sát thực tế, chuẩn bị tốt nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.