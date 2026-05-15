  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 16/05/2026 17:09

Khởi động “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Ngày 16/5 tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Khởi động “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026; chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Phát triển kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thành kênh dự phòng chiến lược quốc giaHọc giả ASEAN và Trung Quốc thảo luận về tình hình khu vực và quốc tếĐẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm

Khởi động “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. 

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026); chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, khẳng định: Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 là hoạt động mở đầu chuỗi 7 chặng hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, thiết thực chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội. 

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 7 chặng hành trình tượng trưng cho 7 thập niên trưởng thành của tổ chức Hội, bắt đầu từ Nghệ An-quê hương Bác Hồ, đi qua Huế, Tuyên Quang, Điện Biên-Khánh Hòa, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh và kết thúc tại Hà Nội.

Mỗi chặng là dịp để thanh niên tìm hiểu lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương, lan tỏa tinh thần sống đẹp, gắn với các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng.

Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, khát vọng cống hiến và bản lĩnh hội nhập của thế hệ trẻ. Đồng thời, kêu gọi toàn thể thanh niên cả nước tích cực hưởng ứng hành trình bằng những công trình, phần việc thiết thực. 

Tại lễ khởi động, nhiều hoạt động đã diễn ra như rước đuốc thiêng từ Nhà thờ Bác Hồ; màn đồng diễn Flashmode với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; màn đồng diễn xếp chữ với chủ đề “70 năm - Thanh niên Việt Nam”; hoạt động “Hãy làm sạch biển” tại Cửa Lò; Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” dành cho bà con ngư dân ở làng chài; khánh thành sân bóng chuyền kỷ niệm 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (khu giáo xứ Yên Trạch, Phường Cửa Lò); chung kết và trao Giải Pickleball “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Hội trại “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các trò chơi dân gian và hoạt động thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Nghệ An. 

Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Hội đồng Đội các cấp trao tặng 9.500 lá cờ Tổ quốc cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng 1 sân chơi thể thao cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

https://nhandan.vn/khoi-dong-hanh-trinh-toi-yeu-to-quoc-toi-nam-2026-post962622.html?gidzl=L0KS8F9SDM5M61KWyaezP5CM7IFkJMrX7X5F8UiVRpGPJ4vmkHzlCqz3IdBlJJWp6H0SV3QJQX5szbmuOm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
khởi độngHành trìnhTôi yêuTổ quốcnăm 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị miền Trung Việt Nam

Ngày 15/5, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu - Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tại Việt Nam khởi động dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị miền Trung Việt Nam”. Dự án do Tổ chức Catholic Relief Services (Hoa Kỳ) tài trợ.

Tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị miền Trung Việt Nam
Chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả giám sát trong giai đoạn mới

Cùng với triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã phát huy vai trò nòng cốt trong giám sát và phản biện xã hội. Từ giám sát công trình dân sinh, chương trình giảm nghèo đến đầu tư cộng đồng, hoạt động của mặt trận góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả giám sát trong giai đoạn mới
Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026

Tối 12/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật diễn ra từ ngày 12 đến 16/5/2026 tại Lào.

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026
Huế có 3 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cho biết, TP. Huế có 3 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Cả 3 em đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Huế có 3 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top