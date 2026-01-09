Sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung trong năm 2026

Tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và môi trường năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026

Chiều 9/1, Sở NN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và môi trường năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026. UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025 Sở NN&MT đã tham mưu và triển khai thực hiện 50 nội dung, cơ bản hoàn thành chương trình công tác, nhiệm vụ được giao. Một số chỉ tiêu phát triển của ngành như tỷ lệ chất thải rắn thu gom, xử lý; tốc độ tăng trưởng; số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu tiền sử dụng đất, thuê đất… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nổi bật là kết quả giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt và vượt mục tiêu. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm xuống dưới 1,2%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra giai đoạn 2021 - 2025 và hoàn thành vượt tiến độ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 342 nhà thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của thành phố xóa 1.170 nhà tạm, nhà dột nát.

Sở NN&MT cũng đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, góp phần duy trì tăng trưởng của ngành đạt 1,02% trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh phức tạp. Năm 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên thanh trà Huế được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh và sản phẩm bánh nậm, bánh lọc được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Hoa Kỳ, mở ra cơ hội hình thành chuỗi giá trị mới cho nông sản. Duy trì ổn định và mở rộng thêm hơn 2.100 ha rừng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững, là năm đạt kết quả cao nhất trong giai đoạn 2021 - 2025, nâng tổng diện tích rừng đạt chứng chỉ lên trên 15.000 ha.

Xóa nhà tạm cho các hộ nghèo ở vùng cao A Lưới

Năm 2026, Sở NN&MT sẽ thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sinh thái gắn với đô thị hóa và nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu nông sản. Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Trong đó, các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu gồm: Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt trên 4%. Sản lượng lương thực có hạt trên 334.000 tấn. Có thêm khoảng 1.500 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và có thêm ít nhất 20 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại lĩnh vực trồng trọt. Thúc đẩy hợp tác liên kết, phát triển chuỗi giá trị các mô hình nông nghiệp tiên tiến. Tập trung chỉ đạo đột phá các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, còn dư địa phát triển như nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, dược liệu, cây ăn quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa phương thức sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào cây lúa đối với tăng trưởng của ngành.