An cư vững, sinh kế bền

Trao quà và bàn giao nhà mới cho gia đình chị Nguyễn Thị Hương tại TDP Đại Phú

Nhà mới, động lực mới

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế-xã hội, MTTQ phường Phong Dinh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó, xóa nhà tạm, nhà dột nát được xem là giải pháp căn cơ, giúp các hộ nghèo “an cư” để yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hương, TDP Đại Phú, là một trong những hộ được đưa vào danh sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Trước đây, gia đình chị Hương nhiều năm sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp, thấm dột. Mỗi khi mưa bão, gia đình luôn lo lắng, bất an. Diện tích ngôi nhà chỉ khoảng 30m², chật hẹp, không đủ không gian sinh hoạt, học tập cho các con. Thu nhập của chị chủ yếu từ lao động thuê mướn, chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày nên việc xây dựng nhà mới nằm ngoài khả năng.

“Được thông báo hỗ trợ kinh phí làm nhà, tôi mừng lắm. Nếu không có sự quan tâm của Nhà nước và địa phương, chắc gia đình tôi vẫn sống trong căn nhà tạm bợ ấy”, chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ của các hội đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp trong, ngoài địa phương và người dân trong khu vực, chị cũng vay mướn thêm người thân để hoàn thiện ngôi nhà với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Từ ngày có ngôi nhà mới gia đình chị Hương sống vui vẻ, có động lực để vươn lên thoát nghèo.

Người dân địa phương làm nghề đan lát đệm bàng

Tương tự, giữa năm 2024, gia đình chị Trần Thị Hương, TDP Mỹ Phú, một hộ nghèo của Phường Phong Chương cũ (nay là Phường Phong Dinh) cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới. Từ khi lập gia đình và ra ở riêng hơn 10 năm nay, chị Hương không có đất sản xuất, thu nhập chủ yếu từ buôn bán nhỏ lẻ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, việc xây nhà kiên cố là điều chị không dám nghĩ tới.

Chia sẻ với hoàn cảnh của chị, các ban, ngành địa phương đã kết nối với Hội đồng hương tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 80 triệu đồng, đồng thời bố trí cho gia đình chị mảnh đất hơn 150m² để xây dựng nhà ở. Ngôi nhà mới hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu tháng 10/2024. “Từ ngày có nhà mới, tôi không còn lo sợ mỗi khi mưa bão. Đây là niềm hạnh phúc rất lớn đối với mẹ con tôi”, chị Trần Thị Hương nói.

Trong năm 2025, Phường Phong Dinh đã xây mới và sửa chữa xóa được 22 nhà tạm ở địa phương. Hoạt động này được triển khai nhờ huy động các nguồn từ ngân sách nhà nước, các tổ chức đoàn thể đến doanh nghiệp trong, ngoài địa phương để mỗi ngôi nhà khi hoàn thiện có giá trị từ 150 - 200 triệu đồng.

“Cầu nối” tạo sinh kế

Bên cạnh hỗ trợ an cư, Ủy ban MTTQVN phường Phong Dinh xác định tạo sinh kế là giải pháp lâu dài trong giảm nghèo bền vững. Với vai trò là “cầu nối”, Mặt trận đã phối hợp với các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách; đồng thời theo dõi, hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng vốn.

Thông qua các tổ tiết kiệm, vay vốn, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện gia đình. Cán bộ mặt trận cơ sở được phân công thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, giúp các mô hình phát huy hiệu quả.

Hội nghị bàn kế hoạch giảm nghèo ở Phường Phong Dinh giai đoạn 2026 - 2030

Gia đình anh Lê Viết Lần, TDP Đông Phú, là một điển hình. Từ sự giới thiệu, đồng hành của mặt trận, anh mạnh dạn vay vốn chính sách để phát triển mô hình kinh tế. Hơn 3 năm qua nhờ sử dụng vốn đúng mục đích, đến nay gia đình anh đã mở được xưởng gia công may mặc, tạo việc làm ổn định cho hơn 15 lao động địa phương.

Ông Đoàn Văn Quốc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Phong Dinh cho biết, thời gian qua, Mặt trận đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, may mặc, cơ khí… Qua đó giúp người dân nâng cao tay nghề, từng bước tự tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Quan trọng hơn, các hoạt động này đã góp phần khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Theo ông Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND Phường Phong Dinh, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn trong thời gian gần đây giảm liên tục qua các năm. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo là 5,13%; đến năm 2025 giảm còn 1,74% (116 hộ nghèo), bình quân giảm 0,84%/năm. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân.

Thời gian tới, với phương châm “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phường Phong Dinh đã triển khai Kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030 theo lộ trình từng năm. Trong đó, tập trung xây dựng các giải pháp cụ thể cho từng nhóm hộ nghèo, từng khu vực; chú trọng nâng cao thu nhập, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn mới.

Cùng với việc tiếp tục xóa nhà tạm, phường sẽ đẩy mạnh hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách, tạo sinh kế, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm; gắn các chương trình giảm nghèo với hoạt động tập huấn, khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn để người nghèo chủ động vươn lên.

“Với kinh nghiệm và cách làm hiệu quả đã được khẳng định trong thời gian qua, cùng sự chung sức của hệ thống chính trị và Nhân dân, Phường Phong Dinh sẽ phấn đấu trong những năm đến không còn hộ nghèo, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và phát triển kinh tế bền vững ở địa phương”, ông Huy nói.