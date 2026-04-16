Thời tiết ngày 17/4: Cả nước có mưa rào giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng

Dự báo, ngày 17/4, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống phía nam, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông; đặc biệt, vùng núi phía bắc cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 18/4 sẽ kết thúc đợt nắng nóng đầu tiênThúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà“Bắt mạch” nắng nóng giữa trời đổ lửa

Ảnh minh họa. (Ảnh: ĐĂNG ANH) 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 80mm; đêm mưa giảm dần. Ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Chiều và đêm 17/4, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 60mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối 17/4, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng; mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17/4 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc (Thanh Hóa và Hà Tĩnh) nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 28-31 độ C; phía nam 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía bắc có nơi hơn 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Bắt mạch” nắng nóng giữa trời đổ lửa

Trong tháng 4, đã xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026 với cường độ gay gắt, đặc biệt gay gắt xảy ra trên diện rộng. Tại Trạm Khí tượng thành phố, các nhân viên quan trắc vẫn miệt mài canh trời, vượt nắng, bám trạm qua từng ca trực.

Chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Nắng nóng trên diện rộng kéo dài hơn một tuần qua khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt với những người mưu sinh bên ngoài trời vốn đã nhọc nhằn thì nay áp lực hơn.

