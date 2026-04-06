Nắng nóng gay gắt trên diện rộng

HNN.VN - Sáng 6/4, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cảnh báo, từ ngày 6 đến 10/4, trên địa bàn TP. Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C.

Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cụ thể, dự báo từ 24 đến 48 giờ tới (ngày 6 và 7/4) tại TP. Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất 40 - 50%.

Cảnh báo, trong 72 giờ đến 120 giờ tới (từ ngày 8 đến 10/4) tại TP. Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, độ ẩm thấp nhất 45 - 55%. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Hôm qua (5/4), nhiệt độ cao nhất tại trạm Huế là 37.2 độ C, độ ẩm thấp nhất 52%; trạm Nam Đông 38.0 độ C, độ ẩm thấp nhất 42%; trạm A Lưới 35.8 độ C, độ ẩm thấp nhất 47%.

PHONG ANH
Huế chủ động ứng phó nắng nóng, hạn hán và bão mạnh

Sau năm 2025 đầy bất thường với mưa lũ lịch sử và thiên tai dồn dập, thành phố Huế bước vào năm 2026 với một bức tranh khí hậu hoàn toàn khác: Nguy cơ nắng nóng kéo dài, hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa cạn, cùng khả năng xuất hiện bão mạnh, thậm chí siêu bão vào cuối năm. Điều này đặt ra thách thức không chỉ ở việc ứng phó tình huống, mà đòi hỏi một chiến lược dài hạn về an ninh nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phường Cam Đường (Lào Cai) học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số tại phường An Cựu (TP. Huế)

Ngày 19/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, UBND phường Cam Đường (Lào Cai) đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; phát triển du lịch; triển khai phong trào “bình dân học vụ số” tại phường An Cựu (TP. Huế).

