Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cụ thể, dự báo từ 24 đến 48 giờ tới (ngày 6 và 7/4) tại TP. Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất 40 - 50%.

Cảnh báo, trong 72 giờ đến 120 giờ tới (từ ngày 8 đến 10/4) tại TP. Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, độ ẩm thấp nhất 45 - 55%. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Hôm qua (5/4), nhiệt độ cao nhất tại trạm Huế là 37.2 độ C, độ ẩm thấp nhất 52%; trạm Nam Đông 38.0 độ C, độ ẩm thấp nhất 42%; trạm A Lưới 35.8 độ C, độ ẩm thấp nhất 47%.