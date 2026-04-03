Cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em mùa hè

Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho các em nhỏ. Ảnh: Minh Nguyên

Nguy cơ đuối nước gia tăng

Ngay sau khi sự việc đuối nước xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể xã Quảng Điền đã kịp thời đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình em học sinh gặp nạn. Đồng thời, địa phương khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, tuyệt đối không để trẻ đến gần hoặc tắm tại các khu vực sông, hồ, hói nước sâu trong thời điểm nắng nóng.

Liên tiếp những ngày qua, trên hệ thống mạng xã hội của các địa phương vùng thấp trũng, đầm phá như: Hóa Châu, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền… phát đi các bản tin cảnh báo về nguy cơ trẻ em tử vong do đuối nước. Trong đó nhấn mạnh, ngoài việc thiếu kỹ năng bơi lội, sự chủ quan của cả trẻ em và người lớn là nguyên nhân dẫn đến hậu quả đáng tiếc do đuối nước.

Thực tế cho thấy, bước vào kỳ nghỉ hè hoặc những ngày nắng nóng kéo dài, nhu cầu vui chơi, tụ tập của học sinh tăng cao. Nhiều em rủ nhau ra ao, hồ, sông, suối để tắm mát mà không có người lớn giám sát, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm khó lường.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu, vì sự an toàn của con em mình, các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo và người thân cần thường xuyên nhắc nhở, dặn dò các em không tự ý đi tắm ở những khu vực nguy hiểm. Đồng thời, trang bị cho các em kỹ năng phòng tránh đuối nước, xử lý tình huống khi gặp sự cố.

Tăng cường cảnh báo, chủ động phòng ngừa

Trước nguy cơ đuối nước gia tăng trong dịp hè và nắng nóng trong năm 2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường công tác cảnh báo, tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu các xã, phường tăng cường phát tin cảnh báo thiên tai, tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh đuối nước qua hệ thống phát thanh và mạng thông tin địa phương; rà soát các khu vực có nguy cơ như: Ao, hồ, sông, kênh mương, công trình có hố nước sâu để cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến đuối nước.

Trách nhiệm của các địa phương là hướng dẫn người dân kỹ năng xử lý tình huống cứu hộ, cứu nạn; nghiên cứu bố trí phao cứu sinh tại khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước cao. Ngành giáo dục tăng cường lồng ghép nội dung phòng, chống đuối nước vào các buổi sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa; phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh.

Đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, chủ công trình cần kiểm tra, lắp đặt biển cảnh báo đuối nước, rào chắn tại khu vực nguy hiểm; tăng cường quản lý, không để người dân sử dụng cầu tạm, bè tự chế không bảo đảm an toàn dẫn đến đuối nước.

“Các cấp, các ngành khuyến cáo phụ huynh dạy trẻ biết bơi sớm, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước; chỉ cho trẻ tắm, bơi ở nơi có người lớn giám sát; tránh xa khu vực nguy hiểm và mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy. Bảo vệ con trẻ bắt đầu từ sự cảnh giác của người lớn. Chung tay nâng cao ý thức và trang bị kỹ năng cho trẻ em là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế những tai nạn đuối nước thương tâm khi mùa hè đến”, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế lưu ý.