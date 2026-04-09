Từ 17/4, nắng nóng dịu dần

Buổi chiều và chiều tối thường hay xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét có thể ảnh hưởng đến nhà cửa ( Ảnh m inh họa )

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế lưu ý, trong 48 - 72 giờ tới (từ ngày 16 - 17/4) do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén, dịch chuyển xuống phía Nam và đẩy dần lên nên mây thay đổi, trên địa bàn TP. Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi sau tăng lên rải rác; nền nhiệt độ giảm 1 - 2 độ C.

Trong 4 - 10 ngày tới (từ ngày 18 - 24/4) do chịu ảnh hưởng rìa Nam rãnh thấp có trục qua Bắc bộ hoạt động mạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Nền nhiệt độ giảm mạnh, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài trong những ngày vừa qua. Tổng lượng mưa từ đêm 14 - 24/4 phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 60mm. Buổi chiều và chiều tối thường hay xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Vì vậy, các đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn TP. Huế cần đặc biệt lưu ý để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh gây ra.