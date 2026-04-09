  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 14/04/2026 18:47

Từ 17/4, nắng nóng dịu dần

HNN.VN - Ngày 14/4, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ 16/4, nắng nóng chấm dứt trên hầu khắp cả nước, mưa rào và dông xuất hiện, nguy cơ đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ Thanh Hóa đến TP. Huế nắng nóng có thể dịu dần từ ngày 17/4.

Nguy cơ dông tố, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộCảnh báo dông tố, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Buổi chiều và chiều tối thường hay xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét có thể ảnh hưởng đến nhà cửa (Ảnh minh họa)

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế lưu ý, trong 48 - 72 giờ tới (từ ngày 16 - 17/4) do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén, dịch chuyển xuống phía Nam và đẩy dần lên nên mây thay đổi, trên địa bàn TP. Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi sau tăng lên rải rác; nền nhiệt độ giảm 1 - 2 độ C.

Trong 4 - 10 ngày tới (từ ngày 18 - 24/4) do chịu ảnh hưởng rìa Nam rãnh thấp có trục qua Bắc bộ hoạt động mạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Nền nhiệt độ giảm mạnh, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài trong những ngày vừa qua. Tổng lượng mưa từ đêm 14 - 24/4 phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 60mm. Buổi chiều và chiều tối thường hay xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Vì vậy, các đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn TP. Huế cần đặc biệt lưu ý để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh gây ra.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Mưa lớndôngsétnắng hạ nhiệtTP. Huế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top