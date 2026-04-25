Cảnh báo mưa lớn cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và nắng nóng ở Trung Bộ, Đông Nam Bộ

Dự báo khu vực vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác.

Lượng mưa từ 21 giờ ngày 1/5 đến 8 giờ ngày 2/5 có nơi hơn 70mm như: Khổng Lào (Lai Châu) 111mm, Y Tý (Lào Cai) 98mm, Mường Tùng (Điện Biên) 46,8mm,…

Dự báo ngày và đêm 2/5, khu vực Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 70mm.

Chiều tối và đêm 2/5, khu vực vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 50mm.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối 2/5, khu vực phía nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày hôm qua (1/5), ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như các trạm: Biên Hòa (Đồng Nai) 38,9 độ, Thủ Dầu Một (Thành phố Hồ Chí Minh) 37,5 độ C, Mộc Hóa (Tây Ninh) 37,2 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo hôm nay (2/5), khu vực vùng núi phía tây từ Nghệ An đến thành phố Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Ngày 3/5, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, riêng vùng núi phía tây khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi hơn 35 độ C.

Ngày 4/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

