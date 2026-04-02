Thời tiết ngày 6/4: Nắng nóng ở nhiều nơi trên cả nước, có nơi đặc biệt gay gắt

Dự báo ngày 6/4, nắng nóng ở nhiều nơi trên cả nước. Khu vực Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đảm bảo cấp điện trong mùa khô

Khu vực miền trung dự báo có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh họa: Đ.T) 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng; đêm không mưa. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, đêm không mưa.

Khu vực phía tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/4 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng; đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 36-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 35-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C; phía nam 32-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C, riêng phía bắc 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền đông ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ C.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế chủ động ứng phó nắng nóng, hạn hán và bão mạnh

Sau năm 2025 đầy bất thường với mưa lũ lịch sử và thiên tai dồn dập, thành phố Huế bước vào năm 2026 với một bức tranh khí hậu hoàn toàn khác: Nguy cơ nắng nóng kéo dài, hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa cạn, cùng khả năng xuất hiện bão mạnh, thậm chí siêu bão vào cuối năm. Điều này đặt ra thách thức không chỉ ở việc ứng phó tình huống, mà đòi hỏi một chiến lược dài hạn về an ninh nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự phòng hen khi thời tiết thay đổi

Thời tiết chuyển mùa, thay đổi là điều kiện để bệnh hen (hay còn gọi hen phế quản, hay hen suyễn) tái phát. Để bảo vệ sức khỏe, việc hiểu rõ cách phòng bệnh và kiểm soát bệnh hen là vô cùng quan trọng.

Dự báo thời tiết trước thách thức khí hậu cực đoan

Những diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực cho công tác dự báo. Điều này cũng tạo ra không ít thách thức đối với ngành khí tượng trong việc cung cấp các bản tin, dự báo, cảnh báo phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống thiên tai.

