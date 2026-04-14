“Bắt mạch” nắng nóng giữa trời đổ lửa

Kiểm tra đối chiếu thông số thực ở lều quan trắc (bên phải) và trạm khí tượng tự động (bên trái)

Đợt nắng nóng kéo dài hơn 10 ngày qua ghi dấu với nhiều con số đáng quan ngại: Nhiệt độ cao nhất tất cả các nơi đã vượt nhiệt độ cao nhất năm 2025 và độ ẩm thấp nhất vượt giá trị lịch sử. Tại Trạm Khí tượng thành phố, nhiệt độ đo được là 39.8 độ C (cao hơn năm 2025: 38.7 độ C), độ ẩm thấp nhất 28% (vượt giá trị lịch sử tháng 4: 32%); trạm Nam Đông 40.0 độ C (cao hơn năm 2025: 38.8 độ C), độ ẩm thấp nhất 32%; trạm A Lưới 37.0 độ C (cao hơn năm 2025: 36.1 độ C), độ ẩm thấp nhất 29% (vượt giá trị lịch sử tháng 4: 32%).

Mỗi ngày, Trạm Khí tượng (Đài Khí tượng thủy văn thành phố) có 4 người làm việc, chia thành 3 ca trực. Các khung giờ cập nhật số liệu khí tượng trong ngày gồm: 1h, 4h, 7h, 13h, 16h, 19h và 22h. Trong đó, khung 1h, 7h, 13h và 19h là quan trắc chính. Trên dưới 13h mỗi ngày là mốc đạt mức nóng đỉnh điểm, quan trắc viên phải ghi nhận các thông số thực tế, phân tích, tổng hợp và chuyển mã điện về Hệ thống khí tượng thủy văn, đồng thời phát báo quốc tế.

Chị Lê Thị Hồng Vân, quan trắc viên chia sẻ: “Thời điểm 13h ra vườn khí tượng có lúc hoa mắt, chóng mặt nhưng phải ưu tiên việc cập nhật số liệu chính xác. Sau 5 phút khung giờ tròn, người trực phải chuyển mã điện đi ngay”!

Nhằm đảm bảo công tác cảnh báo nắng nóng chính xác, Trạm Khí tượng thành phố còn được trang cấp trạm khí tượng tự động công nghệ Ý, cứ 10 phút truyền số liệu về Đài Trung Bộ, Cục Khí tượng Thủy văn theo thời gian thực.

Theo ông Chế Quang Hợi - Phụ trách Trạm Khí tượng thành phố, tất cả phải bám quy trình nghiêm ngặt trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là khung giờ cập nhật - đây là ưu tiên tối thượng. Ngoài kiểm tra máy móc, nhân viên trạm phải mặc đồ bảo hộ, uống nước đầy đủ và tiến hành ghi nhận thông số về mây, nhiệt độ không khí, độ ẩm, nhiệt độ mặt đất… tại vườn quan trắc.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, những số liệu quan trắc từ Trạm Khí tượng là cơ sở quan trọng để tính toán, xây dựng các bản tin dự báo chính xác. Qua đó, giúp các cơ quan và người dân chủ động hơn trong phòng chống và ứng phó với nắng nóng cực đoan.

Huế Ngày nay Online ghi lại những khoảnh khắc theo dấu nắng nóng gay gắt của nhân viên quan trắc khí tượng:

Nhân viên trực đặt lịch báo từng khung giờ qua điện thoại để nhắc nhở công việc

Ghi nhận thông số giản đồ ẩm và giản đồ nhiệt tại lều đầu giờ chiều. Lúc này, trời không một bóng mây

Kiểm tra nhật quang ký, xuất hiện rãnh cháy trên giản đồ do nắng nóng gay gắt

Nhiệt kế đo nhiệt độ đất tầng sâu phục vụ sản xuất

Cẩn trọng ghi nhận thông số từ máy đo gió truyền về

Tổng hợp các dữ liệu về nắng nóng phục vụ phân tích tình hình khí tượng

Tập giản đồ nắng với nhiều vết cháy do nắng nóng gay gắt diện rộng trong những ngày tháng 4 vừa qua

/ Quan trắc viên Lê Thị Hồng Vân với giản đồ nắng ghi nhận nhiệt độ cao điểm vào ngày 8/4

Đợt nắng nóng này kéo dài và chưa ghi nhận mưa ở khu vực trung tâm thành phố. Do đó, giản đồ mưa 3 ngày mới được trạm thay mới một lần

Một trang báo cáo ghi nhận độ ẩm thấp còn 28%, nhiệt độ mặt đất 60,7%, nhiệt độ đo được là 39.8 độ C... tất cả báo hiệu cho những đợt nắng gay gắt còn tiếp diễn