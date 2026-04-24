Chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế phường Mỹ Thượng

Dịch bệnh gia tăng

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus phát triển và lây lan nhanh trong cộng đồng. Ghi nhận tại các cơ sở y tế cho thấy, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị trong thời gian gần đây tăng đáng kể.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, các khoa điều trị bệnh nhiệt đới, Trung tâm Nhi khoa liên tục tiếp nhận bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, tay chân miệng và các trường hợp sốt kéo dài không rõ nguyên nhân… Nhiều trường hợp là người cao tuổi và trẻ nhỏ - những đối tượng có sức đề kháng yếu nên dễ bị tác động bởi thời tiết khắc nghiệt. Không chỉ khu điều trị, khu khám bệnh cũng xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ khi lượng bệnh nhân tăng cao.

BSCKII. Hoàng Văn Quý, Trưởng khoa Khám bệnh cho biết, bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với các dịch bệnh theo mùa. “Chúng tôi thực hiện phân luồng ngay từ khâu tiếp đón, bố trí các phòng khám riêng cho nhóm bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao nhằm hạn chế lây chéo. Bên cạnh đó, hệ thống bệnh án điện tử được triển khai đồng bộ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm tập trung đông người, qua đó góp phần kiểm soát nguy cơ lây lan trong bệnh viện”, bác sĩ Quý chia sẻ.

Số liệu từ Sở Y tế TP. Huế cho thấy, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 48 ca sốt xuất huyết tại 18/40 xã, 84 ca tay chân miệng (tăng 68% so với cùng kỳ năm 2025), cùng một số ca mắc liên cầu lợn và hàng trăm ca tiêu chảy cấp. Dù chưa ghi nhận ca sởi, nhưng nguy cơ bùng phát vẫn tiềm ẩn nếu công tác phòng dịch không được duy trì nghiêm túc.

Đồng bộ giải pháp để kiểm soát dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế TP. Huế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chủ động phòng, chống và kiểm soát dịch hiệu quả. Công tác giám sát dịch tễ được tăng cường từ tuyến cơ sở; các ca bệnh được theo dõi sát, khoanh vùng và xử lý ổ dịch ngay từ khi mới phát hiện. Song song, các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc phân luồng, thu dung và điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo. Những trường hợp nặng được chuyển tuyến kịp thời, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Như Ý, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường An Cựu cho biết: “Chúng tôi loăng cường giám sát dịch tễ tại cộng đồng, phối hợp với tổ dân phố vận động người dân ra quân diệt loăng quăng, bọ gậy. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu rõ cách phòng bệnh, không chủ quan trước các dấu hiệu ban đầu”.

BSCKII. Thái Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế nhấn mạnh: “Truyền thông nâng cao nhận thức là giải pháp then chốt. Khi người dân hiểu và chủ động phòng bệnh thì hiệu quả kiểm soát dịch sẽ bền vững hơn bất kỳ biện pháp nào”.

Tại nhiều khu dân cư, các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng được duy trì thường xuyên. Bà Trần Thị Hải (phường An Cựu) chia sẻ: “Trước đây tôi cũng chủ quan, nhưng sau khi được tuyên truyền, gia đình tôi thường xuyên kiểm tra các vật dụng chứa nước, đậy kín lu, chậu, mắc mùng khi đi ngủ để phòng bệnh sốt xuất huyết. Nhà có cháu nhỏ nên càng phải cẩn thận hơn với bệnh tay chân miệng”.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hoàng, một thợ xây cho biết: “Làm việc ngoài trời nắng nóng rất dễ mệt, nên tôi luôn mang theo nước, đội mũ và nghỉ giải lao thường xuyên. Nghe bác sĩ khuyến cáo nên cũng chú ý hơn để tránh bị say nắng”.

Theo bác sĩ Thái Văn Tuấn, để chủ động phòng bệnh, người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Đối với sốt xuất huyết, cần loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, ngủ màn và sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt. Với bệnh tay chân miệng, cần đảm bảo “3 sạch”: Ăn sạch, ở sạch và tay sạch; thường xuyên vệ sinh đồ chơi, bề mặt tiếp xúc và theo dõi sức khỏe trẻ.

Ngoài ra, trong điều kiện nắng nóng kéo dài, người dân cần hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm từ 10 giờ đến 16 giờ, uống đủ nước, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, tăng cường rau xanh và trái cây. Người lao động ngoài trời cần sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ. Khi có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt, cần nghỉ ngơi ngay và bổ sung nước kịp thời. Đối với các trường hợp nặng như co giật, ngất xỉu, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí.

Dịch bệnh mùa nắng nóng đang diễn biến phức tạp, song hoàn toàn có thể kiểm soát nếu có sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế và sự chung tay của cộng đồng. Chủ động phòng bệnh không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là thói quen cần duy trì lâu dài, góp phần bảo vệ sức khỏe mỗi người trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.