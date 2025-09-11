Lan tỏa tinh thần thi đua trong hội viên, nông dân

Lan tỏa tinh thần thi đua phát triển sản xuất trong hội viên, nông dân

Hấp dẫn hội viên

Hội thi tìm hiểu phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” diễn ra từ ngày 4 đến ngày 30/8 vừa qua, với hình thức trực tuyến, thu hút đông đảo hội viên, nông dân và người dân tham gia. Điểm nổi bật của hội thi năm nay là ứng dụng hình thức thi trực tuyến, tận dụng các nền tảng công nghệ số giúp hội viên có thể tham gia mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, mở rộng phạm vi tuyên truyền, tiếp cận đến đông đảo hội viên ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Qua 4 tuần thi liên tiếp, Hội thi đã được tạo sự lan tỏa rộng rãi, khơi dậy tinh thần học hỏi trong cán bộ, hội viên và Nhân dân. Tổng cộng có 7.085 lượt người tham gia; trong đó, 5.642 lượt trả lời đúng 100% số câu hỏi, đạt tỷ lệ 79,6%. Đây là minh chứng rõ rệt cho sự quan tâm, nghiêm túc và chủ động tiếp cận thông tin của hội viên nông dân. Nhiều địa phương duy trì được lượng hội viên tham gia cao, như: xã Đan Điền (673 hội viên), phường Hương An (663 hội viên), xã Bình Điền (400 hội viên)…

Chủ tịch HND xã Đan Điền, ông Nguyễn Quốc Việt, cho biết: Qua 4 tuần thi, nhiều cơ sở hội đã tổ chức tốt việc hướng dẫn hội viên tham gia trên điện thoại thông minh, máy tính, giúp nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động hội. Cùng với đó, các cấp HND tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, trồng trọt và chăn nuôi có hiệu quả cao, tích cực vận động nông dân thực hiện liên kết trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nhau giống, nguồn vốn, ngày công, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau vươn lên, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần thi đua của cuộc thi.

Gương sáng

Không chỉ đạt kết quả về số lượng, hội thi còn phát hiện nhiều gương điển hình và khích lệ tinh thần thi đua của hội viên. Tiêu biểu là ông Đào Phước Chục, hội viên nông dân phường Hóa Châu. Ông Đào Phước Chục tham gia đầy đủ cả 4 tuần thi và xuất sắc giành giải Nhất tuần thứ tư, với dự đoán số lượng người tham gia gần như chính xác tuyệt đối (chênh lệch chỉ 1 người). Thành tích của ông là minh chứng cho sự nghiêm túc, đầu tư công sức và tinh thần học hỏi. Một điển hình khác là ông Nguyễn Bá Khánh (xã Quảng Điền), người đạt giải Ba tuần thi thứ ba và tiếp tục giành giải Khuyến khích tuần thi thứ tư. Ông cũng là thí sinh đạt nhiều giải nhất trong toàn bộ hội thi, trở thành tấm gương tiêu biểu truyền cảm hứng cho hội viên nông dân trong toàn thành phố.

Chia sẻ về Hội thi, ông Nguyễn Bá Khánh cho rằng, các hội thi hàng năm đã thu hút, khích lệ đông đảo hội viên, nông dân phát huy tinh thần lao động, cần cù sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vươn lên học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Từ đó, xuất hiện nhiều gương điển hình, cá nhân làm kinh tế giỏi trong các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương. Đây cũng là kênh để chúng tôi có thể kết nối và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh tốt hơn.

Theo Ban tổ chức Hội thi, Hội thi đã thực sự phát huy hiệu quả trong việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đưa phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đến gần hơn với hội viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tinh thần thi đua lao động sản xuất, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế trong hội viên nông dân. Đây là động lực ý nghĩa để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố.

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khẳng định: Hội thi hàng năm cũng đã giúp nhiều cơ sở hội duy trì được sự gắn kết, tạo môi trường sinh hoạt phong phú, thiết thực. Sự khuyến khích nỗ lực vươn lên của hội viên nông dân đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch gắn với thị trường. Khi nhận thức của hội viên nông dân được nâng cao, việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất ngày càng nhiều đã giúp cho việc sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường. Đặc biệt, đa số nông dân đã phát huy được nội lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng lĩnh vực, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình đa dạng hóa công tác dân vận trong giai đoạn mới.