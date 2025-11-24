  • Huế ngày nay Online
Mỗi hội viên phụ nữ là một “đại sứ xanh”

HNN - Trên khắp các nẻo đường, từ đường chính đến đường kiệt, chị em hội viên phụ nữ phường Thanh Thủy tay xẻng, tay chổi, thu dọn từng mảng bùn non, gom từng đống rác, nhành cây... chung tay sớm lấy lại vẻ sạch sẽ cho khu dân cư.

 Hội viên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường vào những ngày cuối tuần

Ý thức từ mỗi hội viên

Những ngày thực hiện phong trào Chủ nhật xanh, chị Lê Thị Yến, hội viên phụ nữ tổ dân phố Thanh Thủy Chánh, là một trong những người có mặt từ rất sớm. Công việc dọn nhà theo giờ cho khách của chị vốn đã rất bận rộn, sau lụt lại càng chồng chất, nhưng những ngày cuối tuần, chị không ngại gác lại việc riêng để cùng chị em tham gia các đợt tổng vệ sinh.

“Ai cũng vất cả, nhưng nhìn đường sạch, khu dân cư thoáng đãng là mình thấy vui. Mỗi người góp một chút thì xóm làng mới thực sự hồi sinh sau lũ lụt”, chị Yến nói. Tinh thần tự nguyện và đồng lòng ấy đã trở thành chuyện quen thuộc đối với người dân Thanh Thủy không chỉ những ngày sau lũ lụt mà đã trở thành một thói quen.

Mỗi mùa lũ qua đi, khối lượng rác thải và bùn đất rất lớn. Cùng với các ban ngành, đoàn thể, phụ nữ là một trong những lực lượng tiên phong có mặt từ đầu, kiên trì làm sạch từng khu phố.

Không chỉ dừng lại ở việc dọn vệ sinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường còn tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sau lũ, hướng dẫn chị em xử lý rác thải đúng cách để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Chị Lê Thạnh - hội viên phụ nữ tổ dân phố Thanh Toàn, cũng là một trong những hội viên đã hình thành cho mình và người thân trong gia đình lối sống xanh. Trước khi mang rác ra điểm tập kết, chị luôn phân loại rõ ràng. Trong cuộc sống hàng ngày, chị hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần. Thói quen này được chị duy trì nhiều năm, góp phần giúp gia đình giảm đáng kể lượng rác thải nhựa. “Mỗi ngày mình giảm được một túi ni lông thôi là đã có ích rồi. Quan trọng là con cháu mình nhìn theo và thấy việc đó bình thường, cần thiết”, chị Thạnh chia sẻ.

Hành động từ những thói quen nhỏ nhất

Để hình thành thói quen, ý thức cho mỗi người dân mà trước hết là mỗi hội viên, Hội LHPN phường đã triển khai hàng loạt mô hình bảo vệ môi trường có hiệu quả như: “Ngôi nhà xanh - biến rác thành tiền”, “Phân loại rác tại nguồn”, “Phụ nữ sống xanh”, “Hạn chế sử dụng túi ni lông”, “Tuyến đường xanh - sạch - không rác thải”… Từ các mô hình này, các chi hội đã gây quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn, hỗ trợ trẻ em.

Nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, Hội LHPN phường đã tổ chức các đợt truyền thông và tặng túi xách thân thiện môi trường để hội viên mang đi chợ thay cho túi ni lông. Đây là hoạt động thiết thực, được các chị em hưởng ứng mạnh mẽ. Bởi, chỉ cần thay túi ni lông bằng túi vải, hộp nhựa, làn nhựa... mỗi hội viên có thể giảm hàng trăm túi mỗi tháng. Đó là những thay đổi nhỏ nhưng tạo tác động lớn. Hội cũng kết hợp tuyên truyền trực tuyến, ứng dụng mạng xã hội nhằm lan tỏa nhanh hơn các kiến thức phân loại rác, tái chế đồ dùng.

Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Thủy khẳng định: “Các phong trào bảo vệ môi trường của Hội LHPN phường triển khai không chỉ dừng lại ở việc ra quân dọn vệ sinh, mà đã trở thành thói quen, nếp sống đẹp của nhiều gia đình. Điều đáng mừng là phong trào ngày càng lan tỏa mạnh. Đặc biệt sau lũ, vai trò của phụ nữ càng thể hiện rõ. Chính chị em là lực lượng góp phần tạo nên diện mạo xanh - sạch - sáng cho phường”.

Bà Ngân cho biết, Hội LHPN phường Thanh Thủy đang nỗ lực triển khai những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới. Trong đó, 100% chi hội đăng ký tuyến đường xanh - sạch - không rác thải; hỗ trợ 20 - 25 phụ nữ khởi nghiệp gắn với sinh kế xanh...

Bài, ảnh: Thảo Vy
