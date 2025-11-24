  • Huế ngày nay Online
Hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

HNN - Với sự vào cuộc mạnh mẽ của ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Từ những mô hình sáng tạo đến những tấm gương người tốt, việc tốt, tất cả góp phần khắc họa hình ảnh con người Huế đoàn kết, nghĩa tình, sáng tạo và trách nhiệm.

 Công ty CP Cấp nước Huế quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục bão lũ

Thi đua để cuộc sống tốt đẹp hơn

Nhắc đến phong trào TĐYN ở Huế là nhắc đến hàng loạt mô hình hiệu quả như “Khu dân cư kiểu mẫu, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Ngày Chủ nhật xanh”... Những phong trào ấy không chỉ mang lại lợi ích thiết thực mà còn vun đắp truyền thống đoàn kết, nhân ái của người dân Cố đô.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng (phường Thủy Xuân) rất tự hào khi được trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng. “Mấy năm nay, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành thói quen của cả khu dân cư. Người lớn, trẻ nhỏ đều dọn vệ sinh, trồng cây, chăm sóc tuyến đường; vừa góp phần giữ gìn cảnh quan Huế sạch, đẹp, vừa gắn kết bà con. Ai cũng vui khi thấy phường mình thay đổi từng ngày”, bà Hằng nói.

Bà Lê Thị Diệu Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủy Xuân chia sẻ: “Nhờ các phong trào do mặt trận và đoàn thể phát động, chúng tôi huy động được nguồn lực lớn từ cộng đồng trong các hoạt động chỉnh trang đô thị, đảm bảo an sinh, đến giữ gìn nếp sống văn minh. Khi phong trào phù hợp với lợi ích cộng đồng, người dân sẽ hưởng ứng rất mạnh mẽ. Nhiều mô hình đã phát huy tính sáng tạo của người dân, trở thành điểm sáng đáng khích lệ”.

Để phong trào TĐYN đi vào chiều sâu, vai trò của MTTQ các cấp hết sức quan trọng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế liên tục đổi mới nội dung hoạt động, bám sát đặc thù từng địa bàn để triển khai phong trào hiệu quả hơn. Theo ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, MTTQ luôn xác định TĐYN phải bắt đầu từ những việc nhỏ, thiết thực và gần gũi; từ chăm lo cho người nghèo, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư an toàn - văn minh đến khuyến học, khuyến tài. Chính sự thực tế ấy giúp phong trào lan tỏa mạnh mẽ. Việc biểu dương kịp thời các tấm gương người tốt, việc tốt càng làm tỏa sáng những bông hoa đẹp của phong trào.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp

Từ các phong trào TĐYN, nhiều mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì và nhân rộng, như: “Tổ dân phố nói không với rác thải nhựa”, “Hũ gạo tình thương”, “Camera an ninh cộng đồng”... Các cơ quan, trường học, doanh nghiệp cũng hưởng ứng mạnh mẽ thông qua các cuộc thi sáng kiến, cải tiến, xây dựng cơ quan văn hóa. Phong trào TĐYN đã và đang tạo động lực quan trọng giúp Huế phát triển theo hướng đô thị xanh, di sản, thông minh; đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã cụ thể hóa phong trào TĐYN bằng nhiều mô hình phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kết quả: người dân đã hiến hơn 692.000m² đất, đóng góp hơn 50 tỷ đồng và 109.000 ngày công lao động… Những con số ấy cho thấy sức mạnh to lớn của sự đồng thuận xã hội.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” được triển khai mạnh mẽ. Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố đã vận động trên 53,6 tỷ đồng, cùng hơn 692 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa khác, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 386 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Các mô hình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Mái ấm tình thương”, “Nhà Đại đoàn kết”, các phong trào bảo vệ môi trường… đều được duy trì mạnh mẽ, mang lại hiệu quả bền vững.

Ông Nguyễn Tiến Nam khẳng định: “MTTQ tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐYN gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo để phong trào lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Thi đua sẽ tiếp tục gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng Huế trở thành thành phố văn minh, nghĩa tình, giàu đẹp và hạnh phúc”.

Bài, ảnh: THÁI SƠN
