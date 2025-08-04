Lan tỏa tinh thần thi đua sâu rộng trong hội viên, nông dân

Trao giải Nhì cho hội viên Nguyễn Văn Quang (phường Phong Thái) và Trần Thị Ý Nhi (phường Vỹ Dạ)

Sau tuần đầu tiên triển khai, hội thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và người dân, với tổng cộng 1.876 lượt người tham gia, số người trả lời đúng 6 câu là 1.198 người. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh có kết quả xuất sắc nhất.

Theo đó, giải Nhất thuộc về Pơ Loong Thị Hảo, ở xã A Lưới 2; giải Nhì thuộc về 2 hội viên Nguyễn Văn Quang (phường Phong Thái) và Trần Thị Ý Nhi (phường Vỹ Dạ); giải Ba được trao cho các hội viên Nguyễn Chiêu Hải (phường Thuận An), Hồ Trần Phước Hiệu (phường Hương An) và Dương Tấn (phường Phong Quảng); giải Khuyến khích thuộc về các hội viên Ngô Viết Quý (phường Thanh Thủy), Trương May (phường Phong Thái), Đặng Thị Thu Rớt (phường Hương Thủy).

Hội thi trực tuyến tìm hiểu phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, lan tỏa phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế trong hội viên nông dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Kết quả tuần đầu tiên cho thấy, hội thi đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, khơi dậy tinh thần tìm hiểu, học hỏi và góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần thi đua sâu rộng trong toàn thể hội viên, nông dân.