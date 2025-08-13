Hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả

HND Phú Bài hình thành các mô hình sản xuất tập thể hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động

Tổ nghề nghiệp sản xuất nghề truyền thống tăm hương ở phường Phú Bài được thành lập với 23 thành viên. Đây là thành viên trong các gia đình, họ tranh thủ thời gian nông nhàn sản xuất tăm hương, cho thu nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, nhiều thành viên trong tổ đã có thêm nguồn thu để đầu tư cho con cái ăn học.

Chị Phan Thị Chi, thành viên của tổ cho biết: Đến nay, tổ được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân còn 3 chu kỳ, với 750 triệu đồng để phát triển sản xuất. Ngoài ra, Hội Nông dân (HND) phường còn phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật về chẻ tăm hương theo cách trình diễn để phục vụ du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng…

Với tình hình thực tế của địa phương sau sáp nhập, HND phường Phú Bài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo nhu cầu của thị trường; phát triển kinh tế trang trại, gia trại, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hình thành và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, liên kết. Đến nay, địa phương đã thành lập được Tổ nghề nghiệp sản xuất nghề truyền thống chẻ tăm hương, Tổ hợp tác cây đặc sản thanh trà, Tổ liên kết chăn nuôi bò sinh sản và CLB nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Từ khi Tổ hợp tác cây đặc sản thanh trà được thành lập với 20 hộ tham gia, một số thành viên trong tổ là thành phần nòng cốt tham gia Hiệp hội Thanh trà Huế để thực hiện các quy trình chỉ dẫn địa lý, mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc đối với trái cây thanh trà. Anh Lê Phong, thành viên trong tổ chia sẻ: “Sau khi tham gia vào tổ hợp tác, chúng tôi được học hỏi kinh nghiệm, giúp nhau trong sản xuất, thâm canh, tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng vào trồng và chăm sóc nhằm nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm trái đặc sản thanh trà và đã trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao”.

Theo Phó Chủ tịch HND phường Phú Bài Nguyễn Cửu Tuấn, với đặc điểm của phường mới gồm cả vùng gò đồi, địa phương xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng gia trại, trang trại nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển. Theo đó, HND địa phương đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng sản xuất các cây trồng chủ lực như rừng keo, cây dược liệu, cây ăn quả… mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Hưởng ứng phong trào sản xuất mới, sau khi đẩy mạnh các hoạt động thi đua, đã có những gương nông dân điển hình tiêu biểu trong chuyển đổi sản xuất, kinh doanh. Có thể kể đến như các hội viên Trần Xuân Minh Thành, Lê Văn Hùng với mô hình vườn đồi trồng bưởi da xanh, thanh trà, kết hợp dịch vụ lưu trú homestay; hội viên Lê Văn Tân trồng rừng 10ha, 5.000m2 cây thanh trà và đầu tư máy xay xát gạo làm dịch vụ; hội viên Nguyễn Cửu Giảng trồng rừng gỗ lớn FSC 10ha, cung ứng vật tư nông nghiệp cho bà con nông dân… Qua đó, hình thành các mô hình sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.