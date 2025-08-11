  • Huế ngày nay Online
Khơi dậy tinh thần học hỏi trong hội viên nông dân

HNN.VN - Ngày 18/8, Hội Nông dân thành phố tổ chức Lễ trao giải Hội thi trực tuyến tìm hiểu Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tuần thứ 2.

 Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Quang Bình (phường Hương Thủy) 

Tuần thi thứ 2 đã quy tụ 1.909 lượt người tham gia, trong đó có 1.618 người trả lời đúng cả 6 câu hỏi, chiếm tỷ lệ 84,76% (tăng cao so với tuần đầu 63,88%). Các đơn vị có số lượng hội viên tham gia đông đảo gồm Hương An (211 người), Phú Bài (133 người) và Hương Trà (120 người)…

Kết quả, giải Nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Quang Bình (phường Hương Thủy); 2 giải Nhì thuộc về các thí sinh Nguyễn Thị Bé (phường Hương Trà) và Trần Thị Thanh Tuyền (phường Hóa Châu); 3 giải Ba dành cho các thí sinh Trần Thị Sáng (xã Nam Đông), Huỳnh Ngọc Trang (phường Phú Bài) và Hồ Phương Uyên Nhi (phường An Cựu); các thí sinh Hoàng Thị Thanh Vân (phường Thủy Xuân), Hồ Văn Thân (phường Hương Trà) và Cao Ngọc Hiệu (phường Phong Quảng) đạt giải Khuyến khích.

Hội thi nhằm tuyên truyền, lan tỏa phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tìm hiểu, học hỏi trong cán bộ, hội viên nông dân nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bá Trí
