Lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh trung học

Học sinh trình bày ý tưởng tại cuộc thi

Cuộc thi có 31 ý tưởng của học sinh tham gia. Qua vòng sơ loại, Ban tổ chức đã chọn ra 24 ý tưởng đủ điều kiện vào vòng 1. Trong số này, 12 ý tưởng được Hội đồng giám khảo đánh giá cao và giới thiệu tham gia vòng chung kết. Đây là những ý tưởng đã vượt qua quá trình thẩm định hồ sơ khắt khe, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, tâm huyết và tinh thần sáng tạo của các nhóm học sinh.

Nhiều ý tưởng của học sinh thể hiện sự sáng tạo, niềm đam mê, nhiệt huyết dành cho nghiên cứu, như: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu thế giới những bản đúc nổi trên Chín Đỉnh đồng trong giáo dục học sinh trung học; giải pháp chuyển đổi số trong quản lý hoạt động ngoại khóa và nề nếp ở trường phổ thông dựa trên trí tuệ nhân tạo; ứng dụng AI hỗ trợ cho người khiếm thanh; nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh lừa đảo, bảo mật dữ liệu cá nhân trên không gian mạng…

Ban Giám khảo cuộc thi năm nay có sự góp mặt của các giảng viên, nhà khoa học có uy tín đến từ các trường đại học thuộc Đại học Huế và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, đảm bảo tính khách quan, công tâm và chuyên môn cao. Các ý tưởng xuất sắc, sáng tạo và khả thi nhất sẽ được lựa chọn tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật và cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng cấp thành phố.