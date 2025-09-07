Kiện toàn hệ thống khuyến nông quốc gia theo mô hình chính quyền 2 cấp

Điểm cầu chính của hội nghị tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường ở Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Sáng 17/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị thông tin về Thông tư số 60/2025/TT-BNNMT ngày 14/10/2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến với 34 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và điểm cầu chính tại trụ sở Bộ ở Hà Nội. Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam chủ trì.

Sau khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống khuyến nông cũng đứng trước yêu cầu phải tổ chức lại để thích ứng với cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ mới và nâng cao năng lực, đồng hành cùng nông dân.

Thực hiện chỉ đạo gần đây nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, xác định công tác khuyến nông là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cấp xã, khuyến nông phải gắn với cơ sở, gắn với đồng ruộng, việc kiện toàn tổ chức khuyến nông trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, hoạt động thường xuyên, hiệu quả được đặt ra cấp thiết.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp Bộ Nội vụ, Đảng ủy Chính phủ khẩn trương xây dựng và ban hành Thông tư 60/2025/TT-BNNMT. Thông tư này đã chính thức được ban hành ngày 14/10/2025, hướng dẫn chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam nhận định, việc ban hành Thông tư này là bước đi quan trọng nhằm kiện toàn và chuẩn hóa hệ thống khuyến nông Việt Nam theo mô hình tinh gọn, liên thông, đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Thứ trưởng Nam, trước đó, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực, khẩn trương triển khai xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

Trong thời gian rất ngắn, các bộ, ngành, địa phương và hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố đã có những ý kiến đóng góp để Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện, ban hành Thông tư số 60/2025/TT-BNNMT ngày 14/10/2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã đúng hạn.

Thống kê cho thấy, tổng số cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, thành phố hiện nay là 1.763 người. Tổng số Trạm khuyến nông và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp khu vực trên cả nước là 324 với tổng số cán bộ khuyến nông làm việc là 4.518 người.

Giới thiệu thông tin về Thông tư 60/2025/TT-BNNMT, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phạm Tân Tuyến nêu rõ, theo tinh thần mới, khuyến nông cấp tỉnh (Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh) sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, có chức năng chính là tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn cấp tỉnh và hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ cấp xã thực hiện công tác khuyến nông.

Trong khi đó, khuyến nông cấp xã (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã) sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, đặc khu) được giao thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp khuyến nông.

Các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất rằng, Thông tư 60/2025/TT-BNNMT là cơ sở pháp lý vững chắc để hệ thống khuyến nông tăng cường năng lực hỗ trợ nông dân giải quyết các vấn đề trong sản xuất ngay tại xã; góp phần vào đào tạo và nâng cao năng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức khuyến nông cấp xã, nhất là lực lượng khuyến nông cộng đồng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từng bước chuẩn hóa đội ngũ theo hướng vừa hiểu kỹ thuật, vừa hiểu nông dân, thực sự là "cầu nối tri thức" giữa khoa học công nghệ, thị trường với bà con nông dân.

Đặc biệt, tập trung củng cố và phát huy vai trò chủ đạo của lực lượng khuyến nông cộng đồng/Tổ khuyến nông cộng đồng tại cấp xã, coi đây là lực lượng tiên phong, trực tiếp bám sát địa bàn, đồng hành cùng nông dân trong việc sản xuất, tiếp cận công nghệ và thị trường.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã báo cáo chung về Chiến lược khuyến nông quốc gia đến 2030 và tầm nhìn đến 2050, trong đó nhấn mạnh tới yếu tố triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện chiến lược ở các địa phương góp phần hiệu quả vào tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông thôn mới, khẳng định vị trí “trụ cột của nông nghiệp” trong kinh tế-xã hội quốc gia.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các chia sẻ, trao đổi từ đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, tỉnh Lai Châu, tỉnh Phú Thọ; đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, Đăk Lăk, An Giang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, đại diện Trung tâm khuyến nông thành phố Đà Nẵng,… về cơ bản thể hiện thống nhất, đánh giá cao với các nội dung của Thông tư, Chiến lược nhưng chung băn khoăn về một số khó khăn khi triển khai về sắp xếp nhân lực cụ thể, chính sách chế độ liên quan cùng các nội dung về chuyển đổi số, bảng giá dịch vụ công.., nhằm phát huy hiệu quả vai trò của khuyến nông cơ sở trong nông nghiệp-nông thôn nói riêng cũng như kinh tế-xã hội nói chung.