Ra mắt Đoàn tàu 5 cửa ô và hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) ra mắt đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô".

Đây là 2 dự án nằm trong danh mục 250 dự án, công trình được khởi công và khánh thành đồng loạt trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, từ hôm nay 19/8/2025, VNR chính thức vận hành Hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc qua xác thực căn cước công dân tại ga Hà Nội.

Đây là sản phẩm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số của ngành đường sắt, quán triệt theo tinh thần Nghị quyết 57 Trung ương và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống được triển khai với hình thức xác thực thông tin hành khách bằng căn cước công dân gắn chip. Đây là phương án khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm bảo đảm độ chính xác, bảo mật và tính pháp lý cao.

Thời gian tới, hệ thống sẽ được tích hợp với ứng dụng VNeID, cho phép hành khách soát vé bằng dữ liệu định danh điện tử, không cần mang theo căn cước, qua đó tối giản thủ tục, nâng cao trải nghiệm và tính tiện lợi cho hành khách.

Kết quả bước đầu cho thấy, tốc độ soát vé trung bình chỉ 3-5 giây/hành khách, nhanh hơn khoảng 50% so với quét mã QR, tỷ lệ nhận diện thành công đạt hơn 98%.

Để triển khai hệ thống này, từ tháng 5/2025, VNR đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát hạ tầng kỹ thuật, đánh giá đường truyền mạng, nguồn điện và phương án kỹ thuật lắp đặt thiết bị. Đầu tháng 8, hệ thống nhận diện sinh trắc học đã được lắp đặt tại đại sảnh ga Hà Nội, kết nối đồng bộ với hệ thống bán vé điện tử và cơ sở dữ liệu căn cước công dân quốc gia.

Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc VNR cho biết, từ ngày 1-10/8, hệ thống được vận hành thử nghiệm song song với phương thức soát vé truyền thống. Giai đoạn thử nghiệm đã giúp tinh chỉnh phần mềm nhận diện, nâng cao độ chính xác và ổn định.

Kết quả bước đầu cho thấy, tốc độ soát vé trung bình chỉ 3-5 giây/hành khách, nhanh hơn khoảng 50% so với quét mã QR, tỷ lệ nhận diện thành công đạt hơn 98%.

Về mức độ hài lòng của hành khách, 92% số người khảo sát đánh giá thuận tiện hoặc rất thuận tiện, đạt hiệu quả cao trong vận hành, giảm đáng kể áp lực cho nhân viên soát vé, đặc biệt vào giờ cao điểm.

“Việc tích hợp kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn và minh bạch cho hành khách, mà còn giúp ngành đường sắt tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực phục vụ và tạo tiền đề cho các dịch vụ hiện đại hóa khác trong tương lai. Khi hoàn thiện việc tích hợp với VNeID, ngành đường sắt sẽ tiến tới mô hình kiểm soát vé hoàn toàn điện tử, đồng bộ trên toàn quốc”, ông Hoàng Gia Khánh khẳng định.

Sáng cùng ngày, VNR và đối tác cũng tổ chức Lễ ra mắt đoàn tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô” (The Hanoi Train) được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kinh thành Thăng Long xưa. Các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: ô Cầu Dền, ô Quan Chưởng, ô Cầu Giấy, ô Chợ Dừa và ô Đống Mác, gợi nhắc lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ và di sản vùng đồng bằng sông Hồng.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Các toa xe có nội thất sang trọng, được thiết kế theo chủ đề riêng, có từ 40 đến 60 chỗ ngồi/toa. Các cửa kính trên toa xe đều được mở rộng tối đa để hành khách có thể thoải mái ngắm phong cảnh dọc đường. Trong suốt hành trình, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như: dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm…

Đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô" không chỉ là một sản phẩm du lịch mới, thể hiện nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn là tâm huyết của VNR và đối tác trong việc kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, đưa đường sắt trở lại với đời sống đô thị một cách gần gũi và sinh động, góp phần quảng bá và phát triển du lịch, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Dự kiến, đoàn tàu sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 9/2025.