Siết chặt quản lý, nâng tầm hệ thống chợ

HNN - Nhiều chợ truyền thống hiện nay đang có tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán tự phát, ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ… Vì vậy đòi hỏi các cơ quan quản lý phải có những giải pháp xử lý đồng bộ và hiệu quả.

Chợ phế liệu trực tuyến thu gom hơn 210 tấn rác tái chế

Kẻ vạch, phân lô tại chợ An Tây, phường An Cựu nhằm lập lại trật tự buôn bán trong chợ 

Nhiều tồn tại

Buổi làm việc đầu tháng 11/2025 tại chợ An Tây của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Cựu là minh chứng rõ nét yêu cầu cấp thiết phải tăng cường quản lý nhà nước đối với các chợ truyền thống trên địa bàn phường An Cựu nói riêng và toàn TP. Huế nói chung.

Tại đây, lực lượng chức năng của Trung tâm đã kiểm tra thực tế tình trạng kinh doanh lấn chiếm, dừng đỗ xe sai quy định; đồng thời tiến hành kẻ vạch phân lô và phát tờ rơi tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương và người dân nghiêm túc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động chợ.

Ông Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Cựu cho biết, dù chính quyền thường xuyên nhắc nhở, nhưng một bộ phận tiểu thương vẫn bày bán tràn ra vỉa hè, lối đi chung, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Chúng tôi hy vọng khi kế hoạch quản lý chợ được triển khai đồng bộ, mỗi hộ kinh doanh có vị trí được phân định rõ ràng, ý thức của bà con tiểu thương sẽ thay đổi và công tác kiểm tra, xử lý cũng thuận lợi, hiệu quả hơn”, ông Sơn nói.

Thực tế tại nhiều chợ khác trên địa bàn TP. Huế cũng tồn tại những vấn đề tương tự: hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) xuống cấp, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, tình trạng họp chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) quanh các chợ lớn... Những bất cập đó đặt ra yêu cầu thành phố phải có một kế hoạch tổng thể, với lộ trình và giải pháp cụ thể nhằm siết chặt quản lý, đồng thời nâng tầm hệ thống chợ.

Lãnh đạo TP. Huế đặt mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) tham gia đầu tư, quản lý và khai thác chợ. Đồng thời, kết nối DN, HTX với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục vụ xây dựng chợ mới. Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2030, thành phố phấn đấu cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 69 chợ và xây dựng mới 17 chợ, trong đó 5 chợ xây mới tại vị trí cũ và 12 chợ xây mới tại vị trí mới.

Hướng tới đô thị văn minh, thương mại hiện đại

Kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 17/10/2025 của UBND TP. Huế về phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026 - 2030 đã xác định 4 trụ cột quan trọng. Đó là, rà soát, phân loại chợ theo tiêu chí chợ loại 1, 2, 3 và chợ nông thôn; lập quy hoạch chi tiết với những chợ cần nâng cấp hoặc xây mới; chuẩn hóa các tiêu chí về diện tích, hệ thống PCCC, thoát nước, bảo quản hàng hóa, bố trí ngành hàng và hoàn thiện hệ thống chợ theo hướng văn minh, an toàn, hiện đại.

Chợ Cống trên đường Bà Triệu (sát chân cầu Vỹ Dạ) vốn là điểm nghẽn giao thông, nhất là giờ cao điểm nằm trong 12 chợ sẽ được xây mới tại địa điểm khác. Dự kiến tổng mức đầu tư chợ là 55 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Sau khi xây mới, chợ Cống sẽ được nâng hạng từ chợ loại 2 lên chợ loại 1.

Bà Nguyễn Thị Huê, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Cống chia sẻ: “Bà con nghe thông tin di dời chợ đã lâu và rất mong sớm ổn định. Hiện chợ Cống thấp trũng, nhếch nhác, ảnh hưởng nhiều đến việc mua bán của bà con tiểu thương và người dân”.

Theo kế hoạch, các chợ loại 1 và 2 như: Đông Ba, An Cựu, Bến Ngự… sẽ được định hướng chuyển đổi mô hình quản lý, thu hút DN đầu tư theo hướng văn minh, đồng bộ, tiệm cận mô hình trung tâm thương mại. “Một trong những điểm nhấn của Kế hoạch 425 là đẩy mạnh xã hội hóa. Thành phố đã rà soát các chợ có tiềm năng để đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư như: An Cựu, Bến Ngự, An Hòa… Mô hình quản lý chợ chuyển sang DN hoặc HTX sẽ phù hợp hơn với thực tiễn hiện nay”, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương cho biết.

Ngay sau khi Kế hoạch 425 được công bố, nhiều địa phương đã chủ động vào cuộc. Bên cạnh việc thành lập các tổ thường trực kiểm tra chợ trong giờ cao điểm, các xã, phường trên địa bàn TP. Huế còn phối hợp lực lượng công an và an ninh cơ sở để xử lý nghiêm tình trạng dừng đỗ xe sai quy định quanh khu vực chợ.

Tiểu thương Lê Thị Hiền, kinh doanh hàng tạp hóa và mỹ phẩm tại chợ Vỹ Dạ chia sẻ: “Nếu chợ được đầu tư nâng cấp, bố trí ngành hàng hợp lý và xử lý nghiêm vi phạm thì môi trường mua bán sẽ cải thiện rõ rệt. Bà con chúng tôi rất ủng hộ”.

Theo Kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 17/10/2025, năm 2026, thành phố sẽ rà soát toàn bộ 32 chợ để cập nhật hồ sơ hiện trạng, xây dựng kế hoạch đầu tư theo mức độ ưu tiên. Giai đoạn 2027 - 2028, triển khai nâng cấp hạ tầng các chợ trọng điểm, thí điểm mô hình quản lý mới tại 3 - 5 chợ có điều kiện. Giai đoạn 2029 - 2030, tổng kết mô hình thí điểm, nhân rộng trên toàn địa bàn và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý chợ bằng công nghệ số.
Bài, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
siết chặtquản lýnâng tầmhệ thốngchợ
