Phân loại rác thải tại nguồn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá cuối kỳ dự án cũng như báo cáo đánh giá việc triển khai phân loại rác thải tại nguồn

Từ năm 2022, Dự án TVA đã đồng hành cùng TP. Huế trong việc triển khai chương trình phân loại rác thải tại nguồn, một bước tiến quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Thông qua chương trình, người dân được hướng dẫn cách phân loại rác một cách khoa học, hiệu quả. Dự án không chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, lắp đặt hệ thống thùng rác phân loại, mà còn kết hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị thu gom để đảm bảo rác được thu gom, vận chuyển và xử lý hiệu quả, tránh thất thoát rác nhựa ra môi trường.

Đặc biệt, mô hình này còn tạo ra cơ hội phát triển sinh kế cho người làm nghề ve chai thông qua việc thành lập các tổ hợp tác ve chai công nghệ qua app mGreen, đồng thời thúc đẩy tinh thần cộng đồng và ý thức trách nhiệm với môi trường. Từ các trường học, khu dân cư đến các không gian công cộng, hoạt động phân loại rác tại nguồn và giảm rác thải nhựa đã và đang góp phần xây dựng thành Huế trở thành một thành phố xanh - sạch - sáng.

Dự án TVA được xây dựng với sự tài trợ của WWF-Na Uy (thông qua WWF-Việt Nam) và tiếp nhận bởi UBND TP. Huế nhằm mục tiêu hỗ trợ thành phố bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái các vùng đất ngập nước và ven biển không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa với mục tiêu giảm 30% lượng thất thoát rác thải nhựa vào năm 2025. Dự án được thực hiện trong 5 năm, từ năm 2021-2025 và được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn khởi động dự án (2021) và giai đoạn triển khai thực hiện, nhân rộng (2022-2025).

Tại hội thảo, nhóm chuyên gia thuộc Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã trình bày Đánh giá cuối kỳ dự án cũng như báo cáo đánh giá việc triển khai phân loại rác thải tại nguồn. Các đại biểu còn được hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ và thẩm quyền mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.