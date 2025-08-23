  • Huế ngày nay Online
Trang bị kỹ năng số cho cán bộ Đảng phường Hóa Châu

HNN.VN - Ngày 28/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng phường Hóa Châu phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin - Cơ yếu thuộc Văn phòng Thành ủy Huế tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng.

Củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viênCác ban Đảng thuộc Tỉnh ủy chủ động tham mưu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

Cán bộ phường Hóa Châu tập huấn hệ thống điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng. 

Tham gia lớp tập huấn có 33 cán bộ, công chức, chuyên viên đang công tác tại các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc cho Đảng và Mặt trận Tổ quốc phường.

Cán bộ, công chức, chuyên viên được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng thực tiễn như: Thao tác xử lý văn bản, theo dõi và luân chuyển hồ sơ trên hệ thống; khai thác các tiện ích quản lý văn bản đi - đến, lập lịch công tác, báo cáo trực tuyến, lưu trữ dữ liệu số; thực hành tình huống cụ thể để rèn luyện thao tác nhanh, chính xác; kỹ năng bảo mật và an toàn thông tin; cũng như phương pháp phối hợp, chia sẻ dữ liệu qua hệ thống nhằm tăng tính liên thông giữa các cơ quan.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ được củng cố thêm kỹ năng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính chuyên nghiệp, góp phần cải thiện hiệu quả công việc. Đây là hoạt động thiết thực thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong đảng bộ, gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh của thành phố Huế.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết: Việc đưa hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng vào sử dụng không chỉ làm thay đổi về cách thức làm việc mà còn là sự đổi mới trong tư duy, hướng tới nền hành chính trong tổ chức Đảng hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, góp phần cải thiện hiệu quả điều hành và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ông Dương nghị đội ngũ cán bộ phường nắm chắc kỹ năng sử dụng hệ thống, coi đây là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại cơ sở.

HẢI THUẬN
Phường Hóa Châutập huấnhệ thốngđiều hành
