Bám sát cơ sở, lắng nghe dân nói

Nhiều ý kiến về khó khăn được cơ sở thông tin qua các buổi làm việc

Tại phường Hương An, những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp với các chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở từng khu dân cư. Điều đặc biệt là các buổi làm việc diễn ra ngay tại nhà sinh hoạt cộng đồng, nơi quen thuộc, gần gũi, giúp người dân mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và phản ánh những vấn đề còn vướng mắc trong đời sống hàng ngày.

Trong không khí cởi mở và dân chủ, nhiều ý kiến thiết thực được nêu, từ việc cán bộ tổ dân phố còn hạn chế trong sử dụng công nghệ thông tin, đến hạ tầng giao thông xuống cấp, thiếu sân chơi, nhà văn hóa cho thanh, thiếu niên... Mỗi ý kiến, dù nhỏ nhưng đều được lãnh đạo phường lắng nghe, chia sẻ và bàn bạc tìm cách tháo gỡ.

Ông Trương Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương An nhấn mạnh: “Việc đi cơ sở, đối thoại với dân không phải là hình thức mà là nhiệm vụ thường xuyên. Mỗi lần lắng nghe là một lần chúng tôi hiểu dân hơn để điều chỉnh, hành động sát thực tiễn hơn”.

Sau các buổi gặp gỡ, Đảng ủy phường Hương An đã lên kế hoạch mở lớp tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ tổ dân phố, đồng thời đề xuất nguồn vốn nâng cấp hạ tầng, từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng. Từ những việc làm cụ thể ấy, tinh thần “nghe dân nói - hiểu dân nghĩ - làm dân tin” đã thật sự lan tỏa.

Ở xã Bình Điền, tinh thần “gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân” cũng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Vừa qua, Thường trực Đảng ủy xã đã tổ chức chuỗi hội nghị lắng nghe, đối thoại trực tiếp với Nhân dân tại 22 thôn trên địa bàn. Mỗi buổi làm việc đều đông đủ cán bộ thôn, đoàn thể và bà con nhân dân, những người trực tiếp phản ánh, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Các ý kiến tập trung vào các vấn đề gắn liền với đời sống, như quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp và gìn giữ an ninh trật tự. Trước từng ý kiến, lãnh đạo xã Bình Điền đã trao đổi thẳng thắn, giải đáp trong thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những nội dung vượt thẩm quyền để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Tiến Giang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Điền chia sẻ: “Chúng tôi xem mỗi hội nghị đối thoại là dịp để Đảng gần dân hơn, dân hiểu Đảng hơn. Những ý kiến chân thành của bà con là chất liệu quý để chúng tôi hoàn thiện các chủ trương, chính sách sát với cuộc sống”.

Không chỉ dừng lại ở đối thoại, lãnh đạo xã còn trực tiếp đến thăm mô hình phát triển kinh tế của người dân, lắng nghe tâm tư và đề xuất cách hỗ trợ cụ thể. Những cách làm ấy đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực cho phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao.

Từ Hương An đến Bình Điền, từ đô thị đến miền núi, có thể thấy rõ một chuyển động tích cực trong tư duy lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở: Nói đi đôi với làm, gần dân để hiểu dân, lắng nghe để hành động. Mỗi cuộc đối thoại, mỗi chuyến đi cơ sở không chỉ mang lại lời giải cho những vấn đề trước mắt, mà còn vun đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Đó chính là con đường để củng cố niềm tin của dân, là nền tảng để Đảng bộ TP. Huế tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng TP. Huế phát triển bền vững và giàu bản sắc, nơi mọi chủ trương của Đảng đều bắt nguồn từ cuộc sống, vì cuộc sống của Nhân dân.