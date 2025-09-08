  • Huế ngày nay Online
Hương Thủy tạo sự hài lòng, đồng thuận trong dân

HNN - Sau 3 tháng đi vào hoạt động, dù còn gặp một số khó khăn nhưng phường Hương Thủy bước đầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C).

Không gian Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hương Thủy thông thoáng, sạch đẹp 

Từng bước ổn định, hoạt động hiệu quả

Khi đến làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chị Dương Thị Diệu Hiền (trú tại phường Hương Thủy) chia sẻ: “Tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình. Không gian làm việc khang trang, thoáng mát cùng quy trình xử lý hồ sơ dễ hiểu khiến tôi rất yên tâm”.

Để có được sự chuyển biến tích cực này, thời gian qua, phường Hương Thủy chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Theo đại diện lãnh đạo địa phương, việc phục vụ người dân phải xuất phát từ tinh thần tôn trọng, lắng nghe và đồng hành; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Phường thường xuyên tổ chức họp, hội ý để quán triệt tinh thần phục vụ, từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt trong tác phong và văn hóa ứng xử. Mỗi cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa thực hiện phương châm “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, nhẹ nhàng, lắng nghe và giúp đỡ. Đây không chỉ là chuẩn mực giao tiếp hành chính, mà còn là kim chỉ nam trong xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân và vì dân.

Việc bố trí trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Hương Thủy và các tổ chức chính trị - xã hội tại một địa điểm (trụ sở UBND thị xã cũ) đã tạo điều kiện thuận lợi trong điều hành, phối hợp giữa các cơ quan. Các điều kiện cơ bản để vận hành mô hình CQĐP2C được bảo đảm, hạn chế tình trạng chồng chéo, phân tán trong quản lý.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương Thủy, ông Ngô Văn Vinh thông tin: Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy được triển khai nghiêm túc, đúng chủ trương, quy định của Trung ương và thành phố. Bộ máy sau khi sắp xếp cơ bản tinh gọn, giảm đầu mối, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay đều có trình độ từ đại học trở lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Họ không chỉ có phẩm chất chính trị vững vàng mà còn thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng phối hợp và nhận nhiệm vụ. Sau khi sắp xếp, công việc nhiều hơn nhưng cán bộ phường luôn động viên nhau, cùng chia sẻ trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là cơ hội để mỗi người rèn luyện và trưởng thành hơn.

Tiếp tục nỗ lực và cần sự quan tâm, hỗ trợ

Theo ông Ngô Văn Vinh, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai mô hình CQĐP2C vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Trước hết, một số quy định, hướng dẫn trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy còn chậm ban hành, gây khó khăn cho tổ chức thực hiện. Việc thiếu khung pháp lý đồng bộ đôi khi dẫn đến lúng túng trong phân công, phân cấp.

Sau sắp xếp, khối lượng công việc tăng trong khi biên chế giảm, gây áp lực không nhỏ đối với một số cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, công chức. Một cán bộ văn phòng chia sẻ: “Công việc nhiều gấp đôi nhưng biên chế thì ít đi, có những hôm anh em phải làm tới tối muộn. Khó khăn thì nhiều, nhưng ai cũng cố gắng vì trách nhiệm”.

Một bộ phận cán bộ sau khi điều động, bố trí chưa phát huy hết năng lực, dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao. Điều này xuất phát từ việc thay đổi môi trường công tác, lĩnh vực chuyên môn chưa quen thuộc nên cần thời gian thích ứng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Có phòng làm việc còn chật hẹp, trang thiết bị công nghệ thông tin chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Để mô hình CQĐP2C thực sự phát huy hiệu quả, phường Hương Thủy cần sự quan tâm hơn nữa từ Trung ương và thành phố trong việc ban hành, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong triển khai. Thành phố tiếp tục quan tâm bố trí thêm biên chế cho các lĩnh vực đặc thù, khối lượng công việc lớn như tài chính, đầu tư, giáo dục, y tế… Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm để họ yên tâm công tác.

Việc tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phường Hương Thủy cũng là yêu cầu cấp thiết, bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị hoạt động thuận lợi sau khi sắp xếp. Song song với đó là đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức của phường, đặc biệt những người mới được bố trí ở vị trí khác so với trước đây.

Một giải pháp khác là cần tạo môi trường, cơ chế thuận lợi cho Hương Thủy để thu hút đầu tư, đa dạng hóa thành phần kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và lớn tham gia phát triển kinh tế địa phương. Điều này không chỉ giúp tăng nguồn thu ngân sách của phường mà còn thúc đẩy việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân.

H. Triều - Ng. Hiệp
