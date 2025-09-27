Điều chỉnh dự toán ngân sách theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp góp phần tăng nguồn thu ngân sách

Đảm bảo nguyên tắc phân bổ

Trên cơ sở Nghị quyết số 119/NQ-HĐND, ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh (nay là TP. Huế) về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025, Công văn số 4205/BTC-NSNN, ngày 2/4/2025 của Bộ Tài chính về nguyên tắc xử lý tài chính, NSNN khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố đã rà soát nguồn thu, nhiệm vụ thu, chi của các cấp năm 2025 và trình HĐND thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, dự toán điều chỉnh NSNN năm 2025 của từng xã sau sắp xếp được tổng hợp trên cơ sở kế thừa dự toán thu, chi đã được cấp có thẩm quyền (UBND, HĐND cấp huyện) quyết định từ đầu năm 2025. Cụ thể, dự toán thu trên địa bàn và dự toán chi cân đối ngân sách của xã, phường sau sắp xếp đảm bảo khớp đúng về dự toán thu, chi đã được HĐND cấp huyện quyết định và giao cho từng xã, phường, thị trấn trước sắp xếp được sáp nhập vào xã, phường sau sắp xếp tương ứng.

Về cơ bản, việc điều chỉnh sẽ không làm thay đổi tổng mức dự toán thu, chi cân đối của ngân sách cấp xã và giữ nguyên số bổ sung cân đối trước và sau sắp xếp.

Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách thành phố cho từng xã, phường sau sắp xếp được xác định trên cơ sở dự toán bổ sung mục tiêu đã được HĐND, UBND cấp huyện giao đầu năm 2025 (gồm nguồn từ ngân sách thành phố và ngân sách cấp huyện) cho các xã trước sắp xếp sáp nhập vào xã đó và dự toán kinh phí của các nhiệm vụ chuyển từ các quận, huyện, thị xã về xã sau sắp xếp theo phân cấp quản lý mới sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (trừ các nhiệm vụ bổ sung mục tiêu chuyển về ngân sách thành phố để thực hiện).

Dự toán điều chỉnh tăng đối với Thanh tra thành phố theo đề án sắp xếp thanh tra các địa phương và giảm tương ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương bàn giao về Thanh tra thành phố.

Dự toán thu được điều chỉnh

Theo UBND thành phố, dự toán thu NSNN năm 2025 được điều chỉnh lên 12.750 tỷ đồng, tăng gần 389 tỷ đồng so với dự toán đã được HĐND thành phố giao đầu năm. Thu ngân sách địa phương hưởng sau điều chỉnh là 16.067 tỷ đồng, tăng 389 tỷ đồng so với dự toán đã được HĐND thành phố giao đầu năm. Trong đó, nguồn thu ngân sách thành phố hưởng sau sắp xếp là 10.611 tỷ đồng, tăng 1.829 tỷ đồng. Thu ngân sách xã, phường hưởng sau sắp xếp là 596 tỷ đồng, giảm 1.439 tỷ đồng.

Tổng thu chuyển nguồn năm 2024 sang để đảm bảo cân đối ngay từ đầu năm dự toán chi lương và các chính sách an sinh xã hội theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng là 1.813 tỷ đồng (không thay đổi so với dự toán đầu năm). Tuy nhiên, cơ cấu thu chuyển nguồn có điều chỉnh. Cụ thể, thu chuyển nguồn ngân sách thành phố 1.810 tỷ đồng; thu chuyển nguồn ngân sách xã, phường 3,6 tỷ đồng.

Về dự toán chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 16.138 tỷ đồng, tăng tương ứng 389 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách thành phố 8.123 tỷ đồng, tăng 1.105 tỷ đồng so với dự toán HĐND thành phố đã giao. Dự toán chi của Thanh tra thành phố bổ sung tăng thêm 13,796 tỷ đồng gồm: Bổ sung từ các đơn vị thanh tra cấp huyện lên 4,838 tỷ đồng và từ dự toán giảm chi của thanh tra một số sở, ban, ngành thành phố do điều chuyển nhiệm vụ theo đề án sắp xếp thanh tra các địa phương 8,958 tỷ đồng. Dự toán của các cơ quan, đơn vị thành phố còn lại giữ nguyên như dự toán đã được HĐND, UBND thành phố đã giao hoặc đã điều chỉnh trước đây. Chi ngân sách xã, phường sau sắp xếp là 8.014 tỷ đồng gồm: Chi từ nguồn thu cân đối ngân sách xã, phường sau sắp xếp 1.328 tỷ đồng; chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố về ngân sách xã, phường sau sắp xếp là 6.686 tỷ đồng.

Căn cứ dự toán được UBND giao, UBND các xã, phường sau sắp xếp trình HĐND cấp xã sau sắp xếp quyết định dự toán ngân sách cấp xã. HĐND, UBND xã, phường sau sắp xếp có trách nhiệm rà soát, phân bổ khoản bổ sung mục tiêu phù hợp với dự toán đã được cấp có thẩm quyền quyết định trước bàn giao và nhận bàn giao; đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với thực tế và hiệu quả theo quy định.