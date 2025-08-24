  • Huế ngày nay Online
Không chủ quan, bị động trước cơn bão số 5

HNN.VN - Đó là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Phó Chủ tịch UBND TP. Huế – Hoàng Hải Minh cùng Phó Tư lệnh Quân khu 4 – Đại tá Ngô Nam Cường; UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế – Đại tá Phan Thắng trong chuyến kiểm tra thực tế tại các địa phương, công trình ven biển trên địa bàn ngày 24/8, nhằm nắm tình hình và chỉ đạo các phương án ứng phó, phòng chống bão số 5.

Thay đổi thời gian tập trung học sinh sang ngày 28/8 để phòng, chống bão số 5Đảm bảo an toàn sản xuất và tài sản, tính mạng của người dânChủ động ứng phó với bão số 5 Thủ tướng yêu cầu triển khai ứng phó bão số 5 với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhấtTừ ngày 24/8 trên địa bàn TP. Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

 Phó Tư lệnh Quân khu 4 – Đại tá Ngô Nam Cường chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại cảng cá Thuận An. Ảnh: A.P

Không để bị động, bất ngờ

Tại cảng cá Thuận An, để phòng sóng to, gió lớn, toàn bộ tàu thuyền đánh bắt xa bờ, gần bờ trên địa bàn đã được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn. Công tác kiểm tra, rà soát số lượng tàu thuyền liên tục được lực lượng biên phòng triển khai nhằm đảm bảo không còn ngư dân nào ở ngoài khơi. Thực tế những năm qua cho thấy, phần lớn thiệt hại nặng trong bão thường rơi vào tàu thuyền không kịp vào bờ. Do đó, việc chủ động neo đậu sớm thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và ngư dân.

Ông Lê Văn Tuấn, một chủ tàu đánh bắt xa bờ, chia sẻ: “Được sự hỗ trợ, hướng dẫn cơ quan chức năng, chúng tôi đã chủ động đưa tàu thuyền về tránh bão từ sớm. Bà con ai cũng xác định không nên mạo hiểm ngoài khơi”.

Không chỉ trên biển, công tác ứng phó ở các công trình trọng điểm cũng được triển khai gấp rút. Tại dự án cầu vượt cửa biển Thuận An, hơn 60 kỹ sư, công nhân tạm ngưng thi công, tập trung bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Anh Lê Trung Hiếu, Phó Chỉ huy công trường, cho biết: “Tất cả vật liệu đã được tập kết an toàn, lán trại được giằng chống cẩn thận. Công nhân cũng được bố trí vào trú ẩn trong nhà dân có kết cấu kiên cố. Chúng tôi xác định, chỉ khi an toàn tuyệt đối mới tiếp tục trở lại công việc”.

Tại phường Phong Quảng – một trong những địa bàn ven biển, đầm phá, cấp ủy và chính quyền địa phương đã lên kế hoạch chi tiết di dời 328 hộ dân khi cần thiết. Người dân cũng chủ động bảo vệ nhà cửa, tài sản, đưa ghe thuyền lên cao để tránh hư hỏng. Theo ông Hoàng Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND phườngcác vị trí sạt lở nghiêm trọng dọc bờ biển nhiều năm nay luôn là mối lo lớn của phường. Địa phương đã kiến nghị thành phố tiếp tục đầu tư hệ thống kè kiên cố để bảo vệ về lâu dài.

Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế và Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra ở vùng trồng lúa xã Quảng Điền. Ảnh: AP 

Ngoài ra, một vấn đề khác được lưu tâm là nguồn điện phục vụ sơ tán và sinh hoạt. Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự phường Phong Quảng phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng phương án hỗ trợ địa phương và Nhân dân khi cần thiết.

Tại Quảng Điền – vùng lúa trọng điểm, nông dân đang tích cực thu hoạch lúa Hè Thu sớm hơn kế hoạch. Trên cánh đồng, không khí hối hả “chạy bão” diễn ra khẩn trương. Ông Nguyễn Thành Anh, nông dân thôn Thạch Bình nói: “Theo đúng lịch, 5 ngày nữa mới thu hoạch, nhưng trước tình hình mưa bão phức tạp, bà con tranh thủ gặt sớm, tránh thất thu".

 Việc tranh thủ thu hoạch sớm không chỉ giúp giảm thiệt hại kinh tế cho nông dân, mà còn góp phần bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh mưa bão thường xuyên gây khó khăn trong sản xuất.

“Xanh nhà hơn già đồng”

UBND phường Dương Nỗ tiếp tục chỉ đạo hợp tác xã thu hoạch khẩn trương lúa Hè Thu với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”. Các hợp tác xã nông nghiệp phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác Thủy lợi Huế chủ động vận hành mở các cống qua đê, triển khai bơm khô các trục tiêu; có phương án chống úng bảo vệ diện tích vụ Hè Thu tại các vùng trũng, thấp

Phường cũng lên phương án tổ chức di dời, sơ tán dân trong các nhà ở không kiên cố, có khả năng bị đổ, sập và những khu vực xung yếu để đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn.

MINH HIỀN

Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết

Qua kiểm tra thực tế, Phó Tư lệnh Quân khu 4 – Đại tá Ngô Nam Cường yêu cầu lực lượng quân sự, biên phòng trên địa bàn phải bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ dân ứng phó. “Đảm bảo an toàn tài sản là quan trọng, nhưng tính mạng người dân phải đặt lên hàng đầu. Tuyệt đối không để bà con trú ẩn trên tàu thuyền hay các vị trí xung yếu khi bão đổ bộ” – Đại tá Cường nhấn mạnh.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế – Đại tá Phan Thắng yêu cầu các đơn vị quân sự phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai di dời dân khi cần thiết. Ông cũng lưu ý cần chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm tại các điểm tránh trú; kiên quyết ngăn chặn việc di chuyển khi bão tới, bảo đảm mọi người dân đều an toàn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế – Hoàng Hải Minh cũng lưu ý: “Các địa phương ven biển, đầm phá tuyệt đối không để ngư dân ra khơi trong giai đoạn này. Bão số 5 còn diễn biến khó lường, tuyệt đối không chủ quan, tránh bị động, bất ngờ. Đồng thời, tranh thủ thời tiết trước bão để khẩn trương thu hoạch lúa, hạn chế tối đa thiệt hại”.

Cơn bão số 5 đang tiến gần, đặt ra yêu cầu khẩn thiết trong công tác chuẩn bị đối phó với cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân TP. Huế. Từ việc neo đậu tàu thuyền, giằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình đến thu hoạch nông sản… tất cả đều triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Tinh thần chung được lãnh đạo các cấp nhấn mạnh là: Chủ động, quyết liệt, tuyệt đối không chủ quan; đặt an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hồ thủy điện Hương Điền trên sông Bồ điều tiết hạ thấp mực nước đón lũ. Ảnh: N.Khánh 

Phối hợp phát thông báo điều tiết nước qua tràn cho vùng hạ du

Theo Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền, từ ngày 19/8, đơn vị đã chủ động trong công tác vận hành hồ chứa cũng như công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ. Cụ thể, công ty đã thực hiện điều tiết nước qua tràn và qua tuabin với lưu lượng từ 175 m3/s đến 210 m3/s và điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Đến thời đim hiện tại, mực nước các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn thành phố đã dần đưa về mực nước đón lũ. Hồ thủy điện Bình Điền trên sông Hương, mực nước trưa 24/8 đạt +76,51m, lưu lượng đến hồ 10m3/s, lưu lượng về hạ du 68m3/s (mực nước dâng bình thường +85m). Hồ thủy điện Hương Điền trên sông Bồ mực nước đạt +52,61m lưu lượng đến hồ 130m3/s, lưu lượng về hạ du 204m3/s (mực nước dâng bình thường +58m). Hồ Tả Trạch mực nước đạt +31,59m, lưu lượng đến hồ 5,2m3/s, lưu về hạ du 208m3/s (mực nước dâng bình thường +45m).

Ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền cho biết, trước ảnh hưởng cơn bão số 5 dự báo diễn biến phức tạp, có lượng mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến TP. Huế, công ty đã bám sát tình hình, triển khai đồng bộ nhiều phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du. Công ty luôn có hiệu lệnh còi phát trên các loa cảnh báo lũ từ xa đặt tại các vị trí đông dân cư, phối hợp với các UBND phường, xã vùng hạ lưu phát thông báo điều tiết nước qua tràn để nhân dân vùng hạ du biết, chủ động phòng tránhcố gắng hạn chế tối đa thiệt hại tài sản, nhất là về con người.

Trên địa bàn thành phố hiện có 56 hồ thuỷ lợi, trước mùa mưa, lũ năm 2025Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các chủ đập thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an toàn đập. Đối với thủy điện, hiện có tổng số 13 nhà máy đã đưa vào vận hành khai thác với tổng công suất 459,3 MW.

HÀ NGUYÊN
Bài, ảnh: PHONG ANH
