Thay đổi thời gian tập trung học sinh sang ngày 28/8 để phòng, chống bão số 5

Học sinh lớp 1 tựu trường

Thực hiện Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025 và Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 23/8/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về triển khai ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki), Sở GD&ĐT điều chỉnh thời gian tập trung học sinh ngày 25/8 (tại Công văn số 2795/SGDĐT-VP ngày 22/7/2025) sang tập trung vào ngày 28/8. Lãnh đạo các cơ sở giáo dục thông báo để học sinh và phụ huynh học sinh biết thực hiện.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão số 5, mưa, lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhà trường, học sinh và giáo viên. Sau bão triển khai dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh vào ngày tập trung năm học mới.