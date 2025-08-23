  • Huế ngày nay Online
Từ ngày 24/8 trên địa bàn TP. Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

HNN.VN - Sáng 23/8, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế phát đi thông tin về tình hình diễn biến của cơn bão số 5 gây ảnh hưởng đến địa bàn TP. Huế.

Mưa cường độ mạnh nhất tập trung trong ngày 25-26/8 

Theo đó, dự báo trên đất liền do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ ngày 24/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ ngày 24/8 đến ngày 28/8 phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Mưa cường độ mạnh nhất tập trung trong ngày 25-26/8. Gió trên đất liền cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; vùng ven biển cấp 6-7, giật cấp 8-10. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Từ đêm 23/8 vùng biển TP. Huế có mưa bão. Gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13, biển động dữ dội; sóng biển cao 4-6m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển từ Vĩ tuyến 15 độ Vĩ Bắc trở lên đều chịu tác động của mưa bão, gió mạnh, sóng lớn, có nguy cơ bị phá hủy hoặc đánh chìm kể cả tàu vận tải có tải trọng lớn.

Từ ngày 26/8, gió trên các vùng biển giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên đất liền; mưa bão và gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 3.

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế liên tục cập nhật thông tin diễn biến của mưa bão để các đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn TP. Huế chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra.

