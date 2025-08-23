Đảm bảo an toàn sản xuất và tài sản, tính mạng của người dân

Khẩn trương thu hoạch lúa Hè Thu với phương châm: "Xanh nhà hơn già đồng" . Ảnh: H Phúc

Khẩn trương thu hoạch lúa Hè Thu

UBND xã Phú Lộc đã chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp, thôn, tổ dân phố tập trung triển khai khẩn trương công tác thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2025.

Chủ tịch UBND xã Phú Lộc yêu cầu các đơn vị, hợp tác xã và bà con nông dân chủ động thu hoạch diện tích lúa đã chín với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, đồng thời bố trí gặt cả ban đêm nếu cần thiết.

Các hợp tác xã huy động tối đa công suất máy gặt, sắp xếp hợp lý để thu hoạch nhanh, gọn. Bên cạnh đó, cần khẩn trương kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, kênh mương, khơi thông dòng chảy; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc để tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn.

UBND xã Phú Lộc kêu gọi toàn thể bà con nông dân và các hợp tác xã nông nghiệp phát huy tinh thần chủ động, khẩn trương, huy động tối đa nhân lực và phương tiện để hoàn thành thu hoạch trong thời gian sớm nhất, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.

Vụ Hè Thu 2025, toàn thành phố đã gieo cấy khoảng 25.000 ha lúa. Hiện nay, lúa đại trà đang giai đoạn chín - thu hoạch, diện tích đã thu hoạch hơn 500ha; diện tích bị ảnh hưởng bão số 1 trước đó phải gieo sạ lại đang làm đòng - trổ, nhìn chung lúa sinh trưởng và phát triển bình thường.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh về tận từng chân ruộng để chỉ đạo thu hoạch lúa. Ảnh: Bá Trí

Để bảo vệ năng suất, sản lượng cây trồng vụ Hè Thu 2025 và hạn chế tối đa những thiệt hại do thiên tai gây ra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trực tiếp xuống đồng ruộng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường đôn đốc các hợp tác xã nông nghiệp kiểm tra chặt chẽ tình hình sinh trưởng của lúa ở địa phương, tổ chức thu hoạch từng vùng, từng chân ruộng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh cho biết, tính đến chiều 23/8, trên địa bàn thành phố đã tiến hành thu hoạch gần 1.500ha lúa Hè Thu, tập trung ở các địa bàn thấp trũng, phấn đấu đến hết ngày mai sẽ thu hoạch toàn bộ diện tích lúa đã chín.

Sở cũng đã chỉ đạo huy động tối đa công suất của các loại máy gặt và có phương án sắp xếp, bố trí máy gặt hợp lý để thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa vụ Hè Thu. Các địa phương huy động lực lượng tại chỗ gồm: Thanh niên xung kích, dân phòng, lực lượng quân đội, công an sẵn sàng giúp người dân thu hoạch lúa kịp thời; tranh thủ thu hoạch cây sắn, rau màu... ở các vùng thấp trũng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cắt tỉa cây xanh, điều tiết hồ chứa, sẵn sàng phương án sơ tán dân

Từ ngày 22 và 23/8, thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP. Huế về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về cây xanh đô thị, đảm bảo cảnh quan và an toàn trước mùa mưa bão, Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát chất lượng cây xanh đô thị, cây bóng mát (nhất là cây cổ thụ, cây lớn, cây bị bệnh...) trong công viên, công trình công cộng và cây xanh đường phố có nguy cơ gây mất an toàn.

Cắt tỉa cành cây, giảm thiệt hại do mưa bão. Ảnh: PAX

Đồng thời, thực hiện quy trình cắt tỉa cành, chặt hạ nếu cần thiết, dịch chuyển cây theo đúng quy định đảm bảo mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý, thu gom, vận chuyển cành cây, rác thải sau cắt tỉa đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Cây xanh đô thị, cây bóng mát… trong khuôn viên các trường học, công viên, công trình công cộng, trụ sở cơ quan và cây xanh đường phố trên địa bàn cũng được các địa phương rà soát để có biện pháp xử lý, cắt tỉa cành đối với những cây có nguy cơ gãy đổ.

Hệ thống cây xanh mới trồng trên địa bàn TP. Huế, nhất là tại các địa phương cũng đã được gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để cây không bị gãy, đổ khi có gió lớn.

Nhằm tăng dung tích phòng lũ, hồ Tả Trạch đã vận hành điều tiết nước từ trưa 23/8. Căn cứ mực nước hồ ngày 23/8 là + 32m, để hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước theo quy định, sẵn sàng ứng phó với thời tiết xấu có khả năng gây mưa lớn trong thời gian tới.

Hồ Tả Trạch điều tiết nước nhằm tăng dung tích phòng lũ. Ảnh: N. Khánh

Theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) TP. Huế, để tăng dung tích phòng lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, hồ Tả Trạch thông báo điều tiết qua tràn xả mặt và qua cống xả sâu với lưu lượng từ 20 m/s đến 160 m/s. Lưu lượng qua nhà máy thủy điện 80 m/s. Tổng lưu lượng xả từ 100 m3/s đến 240 m3/s.

UBND TP. Huế cũng sẽ ra lệnh cho các hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi đầu nguồn các con sông như: Hồ thủy điện Bình Điền, Hương Điền… điều tiết nước nhằm hạ thấp độ cao lòng hồ, sẵn sàng đón mưa lớn do bão gây ra; yêu cầu các địa phương rà soát các nơi xung yếu, lên phương án sẵn sàng di dời dân cư ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ngoài tăng cường rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn, lực lượng biên phòng tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 19 giờ ngày 23/8.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN phường Vỹ Dạ đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai các phương án ứng phó.

Kêu gọi tàu thuyền vào bờ phòng tránh bão. Ảnh: Phong Anh

Tại cuộc họp, Ban Chỉ huy Quân sự phường và các đơn vị chuyên môn báo cáo tình hình áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, dự báo bão số 5 có khả năng gây mưa lớn, ngập lụt, ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn. Trên cơ sở đó, các phương án sơ tán dân ở vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở, nhà ở xuống cấp được xây dựng cụ thể, chi tiết.

Trạm Y tế phường đã rà soát danh sách người cao tuổi, bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, phụ nữ mang thai sắp sinh; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc men, thiết bị y tế dự phòng. Các lực lượng khác khẩn trương kiểm tra, bổ sung phương tiện phòng chống bão, dự trữ lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu; đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong tình huống khẩn cấp.

Ông Lê Quang Lân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN phường Vỹ Dạ nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị và người dân tuyệt đối không được chủ quan, tập trung thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”; vận động người dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng di dời khi cần thiết. Các lực lượng xung kích phải trực 24/24 giờ, chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Phường Vỹ Dạ tổ chức họp khẩn để ứng phó với bão số 5. Ảnh: Hải Thuận

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ứng phó với bão số 5. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc, do Đại tá Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố chủ trì.

Tại hội nghị, Đại tá Phan Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nắm chắc diễn biến bão; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng triển khai phương án kêu gọi tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, tập trung huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, kho trạm, bảo đảm an toàn tài sản; các đơn vị chủ lực duy trì trực 100% quân số để sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.

Bộ CHQS thành phố sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống bão tại các địa phương. Các đơn vị phải hoàn tất mọi công tác chuẩn bị trong ngày 24/8, bao gồm lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm dự trữ. Lực lượng phản ứng nhanh của cơ quan, đơn vị sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi có lệnh. Đại tá Phan Thắng nhấn mạnh, các đơn vị phải đặt yêu cầu an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ lên hàng đầu, trước, trong và sau bão.

Đại tá Phan Thắng triển khai nhiệm vụ ứng phó với bão số 5. Ảnh: Lê Sáu

Với phương châm “không chủ quan, không để bị động bất ngờ”, các cấp, ngành và địa phương của TP. Huế đã và đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để vừa bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp, vừa giữ gìn cảnh quan đô thị trước mùa mưa bão. Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của chính quyền và người dân sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn đời sống và sản xuất của người dân.