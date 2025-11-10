Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú tiểu học

Kiểm tra bữa ăn tại Trường Tiểu học Phú Hòa

Đoàn tập trung kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật ATTP, hồ sơ pháp lý liên quan, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình chế biến tại bếp ăn. Hoạt động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hướng dẫn các trường khắc phục những tồn tại, đồng thời chủ động phòng ngừa ngộ độc và các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm, đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh bán trú.

Qua kiểm tra, hầu hết các trường đã có chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ATTP. Các bếp ăn thực hiện đúng quy định về sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; người trực tiếp chế biến có giấy khám sức khỏe định kỳ; nguồn nguyên liệu có xuất xứ rõ ràng; việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn được thực hiện nghiêm túc. Cơ sở vật chất được bố trí theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát; dụng cụ, thiết bị chế biến được đầu tư đạt yêu cầu. Tiêu biểu có bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Lê Lợi, Tiểu học Phú Hòa - hai đơn vị duy trì tốt quy trình vệ sinh và thực hành an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra ghi nhận nỗ lực của các trường trong việc duy trì và nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, đồng thời đề nghị ban giám hiệu và nhân viên bếp ăn tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, tăng cường giám sát nội bộ, chủ động phát hiện và khắc phục nguy cơ mất ATTP.

Theo kế hoạch, thời gian tới Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền các địa phương mở rộng kiểm tra tại các trường tiểu học thuộc các xã, phường Thanh Thủy, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc nhằm đảm bảo ATTP bền vững trong học đường.