Chủ động ứng phó với bão số 5

Lực lượng vũ trang giúp dân chằng chống nhà cửa

Đối với ngư dân và tàu thuyền đang hoạt động trên biển, việc thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, xác định vị trí so với vùng ảnh hưởng của bão là vô cùng quan trọng.

Ngư dân cần nhanh chóng đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn gần nhất hoặc chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo bà con phải giữ liên lạc thường xuyên, thông báo rõ vị trí và số người trên tàu để được hỗ trợ kịp thời.

Một nguyên tắc sống còn là tuyệt đối không điều khiển tàu chạy theo cùng hướng di chuyển của bão. Tất cả các thiết bị, ngư cụ cần được chằng buộc chắc chắn, thu gọn lưới, sẵn sàng cắt bỏ trong tình huống khẩn cấp. Quan trọng hơn, thuyền viên phải mặc áo phao, giữ kết nối thông tin với đài duyên hải và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trên đất liền, cộng đồng dân cư ven biển, vùng trũng thấp hay miền núi càng cần nâng cao cảnh giác. Bão thường kèm theo mưa lớn kéo dài, có thể gây ngập sâu, sạt lở và lũ quét bất ngờ. Chính quyền khuyến cáo người dân phải sớm hoàn thành việc chằng chống, gia cố nhà cửa, cắt tỉa cành cây, tháo dỡ các biển quảng cáo hay công trình tạm bợ để hạn chế rủi ro.

Đồng thời, bà con cần chuẩn bị sẵn sàng lương thực, nước uống, thuốc men và vật dụng thiết yếu cho gia đình; xác định vị trí trú ẩn an toàn và sẵn sàng sơ tán theo lệnh của chính quyền. Đặc biệt, tuyệt đối không ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh khi bão vào, bởi sự bất cẩn này có thể trả giá bằng tính mạng.

Đối với sản xuất nông nghiệp, người dân nên tranh thủ thu hoạch sớm hoa màu, thủy sản; kê cao, bảo vệ tài sản và chuồng trại chăn nuôi. Những phương tiện cơ giới cần được di chuyển đến nơi cao ráo, tránh để ngập nước. Ở khu vực đô thị, việc chủ động khơi thông cống thoát nước, không đỗ xe tại điểm dễ ngập, cũng là cách giảm thiểu thiệt hại.

Các hộ sống ở chung cư cao tầng cần hạ cây cảnh, giỏ hoa xuống nền nhà, tích trữ nước sạch ít nhất 3 ngày, chuẩn bị sẵn đèn pin, sạc đầy thiết bị điện thoại để ứng phó khi mất điện. Với những vùng thường xuyên ngập sâu, áo phao hoặc các vật dụng có thể làm phao như thân chuối, can nhựa cũng nên được chuẩn bị sẵn sàng.

Ngay cả khách du lịch cũng cần thận trọng. Cơ quan chức năng khuyến cáo nên theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động hoãn hoặc hủy chuyến đi khi điều kiện bất lợi. Tránh di chuyển đến vùng ven biển, đảo xa, khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét. An toàn tính mạng phải được đặt lên hàng đầu.

Theo yêu cầu của UBND TP. Huế, mọi phương án gia cố, di dời, dự trữ lương thực và chuẩn bị ứng phó với bão số 5 cần được hoàn tất trong thời gian sớm nhất

Theo yêu cầu của UBND TP. Huế, mọi phương án gia cố, di dời, dự trữ lương thực và chuẩn bị ứng phó cần được hoàn tất trong thời gian sớm nhất. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, phần lớn thiệt hại về người và của trong bão đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu chuẩn bị hoặc coi nhẹ khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Vì vậy, việc tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền là trách nhiệm của mỗi người dân nhằm bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng.

Bão số 5 đang đến gần. Hơn lúc nào hết, tinh thần cảnh giác và chủ động phòng tránh là “tấm lá chắn” vững chắc giúp hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.