Hơn 54.000 lượt tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Bạch Mã

Vượt suối để tuần tra ở Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ảnh: Vườn Quốc gia Bạch Mã cung cấp

Trong 35 năm qua, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã đã tổ chức hơn 54.000 lượt tuần tra, kiểm soát thường xuyên; hơn 6.900 đợt tuần tra tại rừng, bình quân mỗi đợt 4 - 5 ngày; phối hợp với công an, quân đội, kiểm lâm địa phương và chính quyền sở tại tổ chức hơn 250 đợt truy quét liên ngành. Nhiều khu vực từng là điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép như Truồi, Bạch Mã, Đầm Hương, Hương Phú, Hương Lộc, Sông Kôn… đến nay cơ bản kiểm soát, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng xâm hại nghiêm trọng.

Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cứu hộ bảo tồn cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Vườn đã thực hiện nhiều đề tài khoa học có giá trị thực tiễn cao như: Nghiên cứu đặc điểm lâm học và nhân giống cây hoàng đàn giả; nghiên cứu bảo tồn một số loài cây quý hiếm như hồi lá nhỏ, re hương, lim xanh, chò đen, chóc máu, kiền kiền, gụ lau; nghiên cứu mô hình phục hồi rừng tự nhiên tại phân khu phục hồi sinh thái; nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của sâm xuyên đá, sâm bồn bồn; nghiên cứu phát triển một số loài cây thuốc có giá trị theo hướng sản xuất hàng hóa…

Từ năm 2017 đến nay, Vườn đã tiếp nhận, cứu hộ 597 cá thể động vật hoang dã thuộc 37 loài. Trong đó có 31 loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus), culi lớn (Nycticebus bengalensis), tê tê Java (Manis javanica), rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti)… Điển hình như vụ tiếp nhận, cứu hộ cá thể sơn dương (Capricornis milneedwardsii) bị mắc bẫy năm 2019. Sau khi được cứu hộ, chăm sóc phục hồi, cá thể sơn dương trên đã được tái thả về môi trường tự nhiên Vườn Quốc gia Bạch Mã…

Trong giai đoạn tiếp theo, định hướng chiến lược của Vườn Quốc gia Bạch Mã sẽ tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi. Đó là chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị, giám sát tài nguyên rừng và đa dạng sinh học một cách chủ động, chính xác; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chuyên sâu, tập trung vào các giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai nguy hại, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và bảo tồn các nguồn gen cây rừng quý hiếm. Bên cạnh đó, Vườn sẽ gắn kết cộng đồng, khơi dậy lòng tự hào, biến mỗi người dân vùng đệm thành một “lá chắn xanh” bảo vệ rừng, chia sẻ lợi ích từ dòng chảy du lịch sinh thái bền vững.