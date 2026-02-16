Hơn 700 vận động viên tham gia giải chạy “Chinh phục đỉnh Bạch Mã”

Các vận động viên tham gia giải chạy

Giải chạy thu hút hơn 700 vận động viên đăng ký tham gia, với 2 cự ly 5km và 17km. Cự ly 5km dành cho những người muốn bắt đầu với địa hình và đường chạy này, yêu thiên nhiên và mong muốn trải nghiệm không gian rừng núi Bạch Mã một cách gần gũi, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Cự ly 17km dành cho những runner đam mê thử thách thực sự, nơi địa hình dốc cao, lối mòn rừng già và sức bền được đẩy đến giới hạn.

Đây là một trong những cung đường chạy giàu thử thách và giá trị cảnh quan bậc nhất miền Trung. Cung đường được thiết kế xuyên qua hệ sinh thái rừng nguyên sinh của Vườn quốc gia Bạch Mã, kết nối các cung dốc, suối rừng, đường mòn tự nhiên và các điểm cao đặc trưng, tạo nên hành trình chinh phục vừa khắc nghiệt vừa giàu cảm xúc.

Đường chạy không chỉ kiểm tra sức bền, ý chí và kỹ năng của vận động viên, mà còn mang đến trải nghiệm độc đáo khi băng qua rừng xanh, mây núi, suối mát và không gian thiên nhiên nguyên sơ. Đây là cung đường kết hợp hài hòa giữa yếu tố thể thao, khám phá và bảo tồn thiên nhiên.

Theo ban tổ chức, chạy bộ trên đỉnh Bạch Mã không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng. Giữa không gian núi rừng trong lành, mỗi bước chân chạy như một lời nhắc nhở về giá trị của thiên nhiên và trách nhiệm của con người trong việc gìn giữ môi trường sống. Hoạt động chạy bộ tại đây góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, khuyến khích người dân rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tinh thần.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động chạy bộ tại Bạch Mã còn truyền đi thông điệp chung tay bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Khi người dân trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp của núi rừng, ý thức bảo vệ môi trường sẽ càng được nâng cao. Đây cũng là dịp để cộng đồng cùng nhau gắn kết, chia sẻ niềm đam mê thể thao và góp phần xây dựng hình ảnh địa phương năng động, thân thiện và phát triển bền vững.

* Cùng Huế ngày nay Online nhìn lại những bước chạy của các vận động viên:

Hào hứng xuất phát

Thể hiện quyết tâm hết mình

Khách nước ngoài cùng hưởng ứng giải

Đi bộ một đoạn ngắm thiên nhiên rồi... chạy tiếp

Mệt nhưng vẫn vui

Khoảnh khắc về đích ở cự ly 5km