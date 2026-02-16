Hơn 700 vận động viên tham gia giải chạy “Chinh phục đỉnh Bạch Mã”

ClockChủ Nhật, 22/03/2026 10:12
HNN.VN - Sáng 22/3, Vườn Quốc gia Bạch Mã phối hợp UBND xã Phú Lộc tổ chức giải chạy "Chinh phục đỉnh Bạch Mã năm 2026 - Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học".

 Các vận động viên tham gia giải chạy

Giải chạy thu hút hơn 700 vận động viên đăng ký tham gia, với 2 cự ly 5km và 17km. Cự ly 5km dành cho những người muốn bắt đầu với địa hình và đường chạy này, yêu thiên nhiên và mong muốn trải nghiệm không gian rừng núi Bạch Mã một cách gần gũi, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Cự ly 17km dành cho những runner đam mê thử thách thực sự, nơi địa hình dốc cao, lối mòn rừng già và sức bền được đẩy đến giới hạn.

Đây là một trong những cung đường chạy giàu thử thách và giá trị cảnh quan bậc nhất miền Trung. Cung đường được thiết kế xuyên qua hệ sinh thái rừng nguyên sinh của Vườn quốc gia Bạch Mã, kết nối các cung dốc, suối rừng, đường mòn tự nhiên và các điểm cao đặc trưng, tạo nên hành trình chinh phục vừa khắc nghiệt vừa giàu cảm xúc.

Đường chạy không chỉ kiểm tra sức bền, ý chí và kỹ năng của vận động viên, mà còn mang đến trải nghiệm độc đáo khi băng qua rừng xanh, mây núi, suối mát và không gian thiên nhiên nguyên sơ. Đây là cung đường kết hợp hài hòa giữa yếu tố thể thao, khám phá và bảo tồn thiên nhiên.

Theo ban tổ chức, chạy bộ trên đỉnh Bạch Mã không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng. Giữa không gian núi rừng trong lành, mỗi bước chân chạy như một lời nhắc nhở về giá trị của thiên nhiên và trách nhiệm của con người trong việc gìn giữ môi trường sống. Hoạt động chạy bộ tại đây góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, khuyến khích người dân rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tinh thần.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động chạy bộ tại Bạch Mã còn truyền đi thông điệp chung tay bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Khi người dân trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp của núi rừng, ý thức bảo vệ môi trường sẽ càng được nâng cao. Đây cũng là dịp để cộng đồng cùng nhau gắn kết, chia sẻ niềm đam mê thể thao và góp phần xây dựng hình ảnh địa phương năng động, thân thiện và phát triển bền vững.

PHÚC HIẾU
Cơ sở vật chất và chính sách đãi ngộ vận động viên

Năm 2025, thể thao thành tích cao của thành phố Huế đoạt 728 huy chương, tiếp tục giữ vị trí ổn định trong nhóm địa phương mạnh. Tuy vậy, phía sau những tấm huy chương vẫn là câu chuyện kéo dài nhiều năm về địa điểm tập luyện, nơi lưu trú của vận động viên và chính sách giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Độc lạ ở SEA games

Hai năm đã trôi qua và một kỳ SEA Games mới cũng đã tới và diễn ra thành công nhưng giới hâm mộ thể thao Huế và cả nước không vơi nỗi buồn khi cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi tràn đầy hy vọng và đồng đội không thể thi tài ở SEA games 32 được tổ chức trên đất Campuchia. Lý do về sự vắng mặt là do chủ nhà Campuchia quyết định loại bỏ nhiều môn Olympic, như: bắn súng, bắn cung, đấu kiếm... để nhường chỗ cho các môn thể thao truyền thống của họ.

Hồi hộp chờ… SEA Games

Hai năm một lần, đây là thời điểm đồng hồ đếm ngược khi chuẩn bị đến kỳ SEA Games 2025 khai hội (lần thứ 33) vào ngày 9/12/2025. Chỉ là sân chơi “ao làng” khi so sánh với “sông lớn” Asiad (châu Á) hay lớn hơn nữa là Olympic (thế giới), nhưng SEA Games vẫn có sự hấp dẫn đặc biệt.

