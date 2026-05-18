Gắn bảo vệ với phát triển kinh tế rừng bền vững

Chất lượng gỗ rừng trồng ngày càng cao, góp phần gia tăng giá trị kinh tế từ rừng

Thời gian qua, các cấp, ngành và chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển và chuyển hóa rừng trồng keo kinh doanh gỗ nhỏ sang rừng trồng sản xuất gỗ lớn, thông qua việc kéo dài chu kỳ kinh doanh, áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện. Nhờ đó đến nay, diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn các loài keo trên địa bàn thành phố đạt trên 14.000ha, cơ bản hoàn thành vượt so với kế hoạch đề ra. Kết quả này góp phần nâng cao chất lượng rừng trồng, gia tăng giá trị kinh tế từ rừng, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trong thời gian tới.

Riêng trong năm 2025, với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể các cấp, sự tham gia ngày càng tích cực của cộng đồng dân cư các địa phương, công tác quản lý tài nguyên rừng cơ bản thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch. Cụ thể, toàn thành phố đã trồng rừng tập trung hơn 6.534ha, vượt 5,4% kế hoạch; sản lượng gỗ khai thác rừng trồng 594.957m3, vượt 8,2%; khoán quản lý bảo vệ rừng hơn 175.853ha, vượt 6,6%; khoanh nuôi tái sinh hơn 597ha, vượt 19,4% kế hoạch, các đơn vị thực hiện chăm sóc rừng hơn 6.247ha...

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết: Hiện nay, diện tích rừng trên địa bàn thành phố đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đạt 15.008,87ha. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của các cấp, các ngành và chủ rừng trong việc triển khai các giải pháp quản lý rừng theo hướng bền vững, góp phần nâng cao chất lượng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học. Đồng thời, việc mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao giá trị kinh tế của rừng trồng, tăng khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ gỗ hợp pháp, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu lâm sản.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2026, ngành chức năng thành phố đặt ra mục tiêu tăng năng suất và chất lượng rừng trồng theo hướng sản xuất gỗ lớn, bền vững về môi trường để phấn đấu đạt và duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn thành phố. Trong đó, phấn đấu sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng 600.000m3; khai thác nhựa thông 420 tấn; sản xuất cây giống 20 triệu cây; quản lý rừng bền rừng gắn với chứng chỉ FSC 2.000ha và tận dụng 315ha hiện có để mở rộng diện tích trồng mới cây dược liệu dưới tán rừng thêm 10 - 15% mỗi năm để tạo thêm nguồn thu ngoài gỗ…

Góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của thành phố

Theo ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, yêu cầu đặt ra đối với ngành lâm nghiệp thành phố hiện nay là triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc diện tích rừng hiện có, nâng cao chất lượng rừng và phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, phát huy tính đa dụng của rừng. Đặc biệt là việc chuyển đổi mạnh tư duy từ quản lý, bảo vệ rừng sang quản lý, bảo vệ gắn với phát triển kinh tế rừng bền vững nhằm góp phần cùng thành phố thực hiện đạt mục mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Lợi thế đã rõ, nhưng ông Nguyễn Đại Anh Tuấn cho rằng, việc phát triển rừng trồng gỗ lớn và quản lý rừng bền vững trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do chu kỳ kinh doanh dài, nhu cầu vốn đầu tư lớn. Trong khi đó quy mô sản xuất hiện nay còn nhỏ lẻ, phân tán, chi phí cấp và duy trì chứng chỉ rừng cao, dẫn đến việc mở rộng diện tích rừng quản lý bền vững chưa đồng đều. Mặt khác, hoạt động liên kết giữa trồng rừng, khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp vẫn chưa chặt chẽ; công nghiệp chế biến chủ yếu vẫn là sơ chế, giá trị gia tăng thấp, chưa tạo được động lực mạnh để phát triển vùng nguyên liệu ổn định, bền vững.

Để giải quyết vấn đề này, theo ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, các ban, ngành chức năng cần tích cực tham mưu triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và các kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2026 - 2030, đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phát huy chính sách xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn để tạo lợi thế sản xuất, kinh doanh rừng trồng, đặc biệt là rừng trồng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng bền vững.