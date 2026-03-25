Hương Trà không để xảy ra cháy rừng trong năm 2025

Phút nghỉ ngơi sau chuyến tuần rừng vất vả của lực lượng Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc sông Hương

Hiện, Hương Trà đang quản lý tổng diện tích có rừng là 3.487,75 ha, trong đó có 1.421,15 ha rừng tự nhiên. Độ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 35,51%.

Năm 2025, mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt và diễn biến thất thường, nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng và việc duy trì trực 24/24 giờ trong các đợt nắng nóng cao điểm, trên địa bàn phường đã không để xảy ra cháy rừng.

Bên cạnh đó, việc vận động thành công các hộ gia đình tham gia cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC) với diện tích 34 ha cũng đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững và trong công tác BVR&PCCCR.

Theo ông Ông Trần Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà, dự báo năm 2026, nắng nóng tiếp tục khắc nghiệt và diễn biến phức tạp, để chủ động hơn nữa trong công tác BVR&PCCCR, nên ngay từ bây giờ, toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng hữu quan sẽ khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và các tổ đội PCCCR tại tổ dân phố; tăng cường kiểm tra các "điểm nóng" về lấn chiếm đất rừng và cháy rừng; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng.

“Bên cạnh đó, chấm dứt đốt thực bì trái phép, lấn chiếm đất rừng, hộ nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định; ký cam kết bảo vệ rừng đến từng hộ gia đình sống gần rừng; tăng cường năng lực “thực chiến”; phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm Bắc sông Hương và các đơn vị chủ rừng; tiếp tục đẩy mạnh vận động Nhân dân tham gia trồng rừng theo chứng chỉ bền vững…”, ông Tú nhấn mạnh.