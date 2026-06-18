Thêm 3 cá thể gấu được vận chuyển đến Vườn Quốc gia Bạch Mã

Các cá thể gấu đã được vận chuyển đến Vườn Quốc gia Bạch Mã

Ngày 18/6, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc VQG Bạch Mã cho hay, 3 cá thể gấu được cứu hộ ở Thái Nguyên và Hà Nội sau một thời gian di chuyển đã về tới Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại VQG Bạch Mã.

Theo đó, cá thể gấu được cứu hộ ở Thái Nguyên là gấu ngựa, hơn 20 năm tuổi được nuôi giữ từ năm 2004 và trải qua hai lần gắn chip quản lý vào các năm 2005 và 2019. Qua kiểm tra lâm sàng ban đầu, cá thể gấu nặng khoảng 170kg, sức khoẻ tương đối ổn định.

Cá thể gấu này được đặt tên là Ocean (Đại Dương). Sau nhiều năm sống trong điều kiện nuôi nhốt, giờ đây Ocean không chỉ có cơ hội bắt đầu một chương mới tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam mà còn trở thành một dấu mốc trong hành trình chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật.

Trong khi đó, 2 cá thể gấu ngựa tiếp nhận ở TP. Hà Nội có tên là Rain (Mưa) nặng khoảng 130kg và River (Sông) nặng khoảng 200kg.

Theo Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, việc cứu hộ và vận chuyển các cá thể gấu có trọng lượng lớn trong thời điểm nắng nóng cao điểm của mùa hè đặt ra nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và phúc lợi động vật. Để đảm bảo sức khỏe cho các cá thể gấu trong suốt hành trình dài, Hạt Kiểm lâm số 7, Chi cục Kiểm lâm TP. Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với VQG Bạch Mã và Tổ chức Động vật châu Á xây dựng phương án tiếp nhận và vận chuyển chi tiết.

Đặc biệt, việc kết hợp cứu hộ River và Rain cùng chuyến đi với cá thể Ocean được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo điều kiện chăm sóc, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ thú y tốt nhất cho cả 3 cá thể gấu trong quá trình di chuyển. Xe vận chuyển chuyên dụng được trang bị hệ thống phun sương giúp duy trì nhiệt độ phù hợp bên trong khoang vận chuyển. Trong suốt hành trình, các cá thể gấu được dừng nghỉ định kỳ mỗi 2 - 3 giờ để kiểm tra tình trạng sức khỏe, bổ sung thức ăn và nước uống khi cần thiết.

Tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại VQG Bạch Mã, mỗi cá thể gấu được chăm sóc theo chế độ phù hợp, với không gian sống gần gũi tự nhiên cùng chế độ dinh dưỡng và chăm sóc thú y chuyên sâu. Sau khi về đến nơi, các cá thể sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi dần hòa nhập vào môi trường bán tự nhiên.

TS. Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á chia sẻ, Rain, River và Ocean không chỉ là 3 cá thể gấu vừa được cứu hộ, mà còn đánh dấu cột mốc 300 cá thể gấu được Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ tại Việt Nam - một hành trình mà chúng tôi đã may mắn được đồng hành cùng các cơ quan chức năng, đối tác và cộng đồng nhiều năm qua.