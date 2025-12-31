Cứu hộ gấu ngựa Misa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở TP. Huế

Quá trình cứu hộ gấu ngựa Misa diễn ra khẩn trương và đảm bảo an toàn

Cá thể gấu được cứu hộ là gấu ngựa cái, tên Misa, nặng khoảng 120kg, đã nuôi nhốt trên 25 năm trong khuôn viên của một doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng. Cá thể này đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm gắn chip điện tử, kiểm tra hồ sơ và theo dõi định kỳ theo quy định. Sau quá trình tuyên truyền, vận động của Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng, doanh nghiệp đã chủ động tìm hiểu, trực tiếp thăm cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam để hoàn toàn yên tâm thực hiện việc chuyển giao tự nguyện.

Ngay sau đó, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã phối hợp với Vườn Quốc gia Bạch Mã và Tổ chức Động vật châu Á nhanh chóng triển khai các thủ tục pháp lý và phương án kỹ thuật, bảo đảm việc cứu hộ cá thể gấu Misa được thực hiện an toàn, đúng quy trình và trong thời gian sớm nhất. Việc doanh nghiệp tự nguyện chuyển giao cá thể gấu, không yêu cầu bất kỳ hỗ trợ tài chính nào, thể hiện tinh thần nhân đạo, trách nhiệm và mong muốn cá thể gấu được sống trong môi trường phù hợp hơn với tập tính tự nhiên của loài.

Theo thông tin từ Tổ chức Động vật châu Á, quá trình cứu hộ gấu ngựa Misa diễn ra khẩn trương và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Do cửa chuồng nuôi không phù hợp cho việc ghép lồng cứu hộ, các chuyên gia thú y đã thực hiện gây mê để kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ gấu di chuyển sang lồng chuyên dụng. Kết quả khám sơ bộ cho thấy gấu ngựa Misa đáp ứng thuốc tốt, ngủ nhanh và có thể trạng tổng thể tương đối ổn định, đủ điều kiện để vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ngay trong ngày.

Đây là cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trên phạm vi cả nước trong năm 2026, đánh dấu khởi đầu tích cực cho công tác cứu hộ gấu trong năm mới.