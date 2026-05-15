Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng hươu sao cho đồng bào vùng cao A Lưới

HNN.VN - Ngày 20/5, lãnh đạo UBND xã A Lưới 2 cho biết, địa phương vừa tiếp nhận cặp hươu sao giống do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Phan Thiên Định tặng. Xã A Lưới 3 cũng được nhận một cặp hươu sao tương tự phục vụ mô hình nuôi thí điểm cho đồng bào vùng cao.

Anh Nguyễn Hữu Ngọc chăm sóc hươu tại chuồng nuôi trong vườn nhà 

Mỗi cặp hươu sao nói trên trị giá 80 triệu đồng.

Anh Nguyễn Hữu Ngọc, thôn 3, xã A Lưới 2 là hộ được nhận cặp hươu sao giống từ lãnh đạo Hà Tĩnh tặng. Anh là thanh niên tiên tiến, có ý chí vươn lên, đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí để triển khai mô hình nuôi hươu sao lấy nhung đầu tiên tại xã này. Hiện, anh đã đầu tư làm chuồng trại bằng gỗ và mua thêm một cặp hươu khác.

Trước đó, xã A Lưới 2 đã tổ chức đoàn đến tham quan, học hỏi tại xã Sơn Giang (TP. Hà Tĩnh) về quy trình chăm sóc, kỹ thuật nuôi, khai thác nhung hươu, phương thức tiêu thụ sản phẩm. Các hộ dân sau khi tham quan mô hình còn mua thêm 8 con hươu giống về nuôi.

Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung được kỳ vọng sẽ tạo thêm sinh kế mới cho đồng bào vùng cao A Lưới

 Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2 - Lê Anh Tuấn cho biết, mô hình thí điểm nuôi hươu sao lấy nhung trên địa bàn nhằm thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã trong việc giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu cho bà con vùng cao.

A Lưới có khí hậu mát mẻ, thức ăn từ cây lá sẵn có, thuận lợi cho việc nuôi hươu lấy nhung. Đây là hướng phát triển mới mẻ, mang lại giá trị dược liệu và lợi nhuận kinh tế cao, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thêm sinh kế hiệu quả, vươn lên thoát nghèo.

Ngoài xã A Lưới 2, một số địa phương khác trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai mô hình nuôi hươu sao lấy nhung.

Hương Giang
Tái hiện nghi lễ đồng bào các dân tộc thiểu số mang họ Hồ

Các nhân chứng và nghệ nhân đến từ xã A Lưới 2 đã có buổi tái hiện nghi lễ đồng bào các dân tộc thiểu số mang họ Hồ vô cùng xúc động. Buổi tái hiện diễn ra sáng 15/5 ngay tại khoảng sân phía trước Nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ (phường Dương Nỗ, TP. Huế).

Kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng chính sách tại xã A Lưới 2

Ngày 14/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã có buổi kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã A Lưới 2. Tham gia cùng đoàn có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

A Lưới kiên cường

Trong bản đồ chiến tranh cách mạng Việt Nam, A Lưới - vùng đất phía tây thành phố Huế - hiện lên như một “tọa độ lửa” tiêu biểu của tuyến hành lang chiến lược Trường Sơn, nơi hội tụ ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của chiến tranh nhân dân.

Phiên chợ vùng cao Khe Tre: Hướng về nguồn cội

Ngày 26/4, tại Nhà Văn hóa Dân tộc xã Khe Tre, chương trình “Phiên chợ vùng cao xã Khe Tre – đợt 1 năm 2026” diễn ra với chủ đề “Hướng về nguồn cội”, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Đây là phiên chợ thứ hai của xã Khe Tre kể từ sau khi sáp nhập, tiếp tục khẳng định hướng đi trong việc gắn kết phát triển kinh tế với bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.

