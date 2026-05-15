Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng hươu sao cho đồng bào vùng cao A Lưới

Anh Nguyễn Hữu Ngọc chăm sóc hươu tại chuồng nuôi trong vườn nhà

Mỗi cặp hươu sao nói trên trị giá 80 triệu đồng.

Anh Nguyễn Hữu Ngọc, thôn 3, xã A Lưới 2 là hộ được nhận cặp hươu sao giống từ lãnh đạo Hà Tĩnh tặng. Anh là thanh niên tiên tiến, có ý chí vươn lên, đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí để triển khai mô hình nuôi hươu sao lấy nhung đầu tiên tại xã này. Hiện, anh đã đầu tư làm chuồng trại bằng gỗ và mua thêm một cặp hươu khác.

Trước đó, xã A Lưới 2 đã tổ chức đoàn đến tham quan, học hỏi tại xã Sơn Giang (TP. Hà Tĩnh) về quy trình chăm sóc, kỹ thuật nuôi, khai thác nhung hươu, phương thức tiêu thụ sản phẩm. Các hộ dân sau khi tham quan mô hình còn mua thêm 8 con hươu giống về nuôi.

Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung được kỳ vọng sẽ tạo thêm sinh kế mới cho đồng bào vùng cao A Lưới

Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2 - Lê Anh Tuấn cho biết, mô hình thí điểm nuôi hươu sao lấy nhung trên địa bàn nhằm thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã trong việc giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu cho bà con vùng cao.

A Lưới có khí hậu mát mẻ, thức ăn từ cây lá sẵn có, thuận lợi cho việc nuôi hươu lấy nhung. Đây là hướng phát triển mới mẻ, mang lại giá trị dược liệu và lợi nhuận kinh tế cao, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thêm sinh kế hiệu quả, vươn lên thoát nghèo.

Ngoài xã A Lưới 2, một số địa phương khác trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai mô hình nuôi hươu sao lấy nhung.