Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi

HNN.VN - Tối 30/5, tại xã A Lưới 2, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi lần thứ I năm 2026.

Đa dạng các hoạt động tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương liên quan.

Một tiết mục tại lễ khai mạc

Ngày hội thu hút gần 600 nghệ nhân, nghệ sĩ quần chúng, diễn viên và vận động viên đến từ 11 xã, phường có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố. Diễn ra từ ngày 29 đến 31/5 tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3, ngày hội là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền núi, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh vùng cao Huế đến với du khách trong và ngoài nước.

Không khí ngày hội sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Điểm nhấn là Liên hoan nghệ thuật quần chúng với các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc, trình diễn cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ truyền thống và trình diễn trang phục dân tộc. Các chương trình nghệ thuật tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và những thành tựu phát triển của thành phố Huế.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra không gian trưng bày nghề thủ công truyền thống và các sản phẩm OCOP đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng trường và Trung tâm Văn hóa các dân tộc xã A Lưới 2. Các nghệ nhân trực tiếp trình diễn nghề truyền thống, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và những nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động hấp dẫn như hội thi ẩm thực vùng cao, chợ phiên giới thiệu đặc sản địa phương, các môn thể thao truyền thống gồm bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền, bóng đá và các hoạt động tái hiện lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày hội với nhiều hoạt động hấp dẫn như hội thi ẩm thực vùng cao, chợ phiên giới thiệu đặc sản địa phương 

Tại Làng Văn hóa các dân tộc xã A Lưới 3, du khách còn được trải nghiệm không gian sân khấu hóa Lễ hội Âr Pục - Đoàn kết cùng những câu chuyện dân gian, truyền thuyết gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cho biết, ngày hội không chỉ là sân chơi văn hóa tinh thần ý nghĩa đối với đồng bào các dân tộc miền núi mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng cao Huế, kích cầu du lịch cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Với chuỗi hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi thành phố lần thứ I đã tạo nên không gian giao lưu văn hóa đặc sắc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của vùng cao thành phố Huế.

HÀ NGUYÊN
Sắc màu ẩm thực vùng cao

Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” lần thứ I, sáng 30/5 tại Chợ phiên xã A Lưới 2, TP. Huế, Lễ hội ẩm thực và Hội thi ẩm thực truyền thống vùng cao chính thức khai mạc.

Hơn 100 món ăn quy tụ tại Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026

Trong chuỗi sự kiện kính mừng Đại Lễ Phật đản PL.2570 và Festival Huế 2026, chiều 28/5 (nhằm ngày 12/4 Âm lịch), Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026 chính thức khai mạc tại không gian bên bờ sông Hương. Sự kiện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Festival Huế 2026 chủ trì tổ chức.

